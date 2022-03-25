人民网罗马3月24日电 （记者孔歌）中国驻意大利大使李军华24日接受意大利《真理报》专访。李军华在采访中表示，世界经济和全球贸易正努力从新冠肺炎疫情的阴霾中艰难走出，乌克兰危机直接关系到欧洲乃至世界的安全与稳定。我们希望各方加强沟通对话，共同为紧张局势降温，真正给和平一个机会，给复苏一个机会。

李军华指出，乌克兰问题有复杂的历史经纬，演变成如今局面是多重矛盾累积爆发的结果，其中北约无限制东扩很值得反思。中方一贯主张各国主权、领土完整都应得到尊重；联合国宪章宗旨和原则都应得到遵守；各国合理安全关切都应得到重视；一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。

习近平主席提出了解决乌克兰危机的中国方案，主要包括当前和长远两个方面。当务之急是国际社会一道推动当事方对话谈判，尽快停火止战，避免平民伤亡，尤其要防止发生人道主义危机。李军华表示，“中国作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，一直同有关各方保持密切沟通、劝和促谈，并提供了紧急人道主义援助。”

李军华指出，长远之道是要摒弃冷战思维，反对阵营对抗，欧洲各方应本着安全不可分割原则，在尊重彼此合理关切基础上，真正构建平衡、有效、可持续的地区安全架构，实现欧洲大陆的长治久安。

李军华表示，美国媒体近来刊载、传播了一系列涉华虚假信息，有的声称中方事先知晓俄军事行动却予以纵容，有的声称中方拟向俄方提供军事援助。李军华认为，制造抹黑中国的谣言目的无外乎是甩锅推责、挑动对抗、借机渔利。这种做法既不负责、更不道德。他说，“如何有利于促进和谈尽快出结果，需要有关各方相向而行，而非加剧冲突。时间会证明谁在真心灭火，谁在有意‘浇油’。”

李军华指出，几天前，中美元首举行视频通话，两位领导人都赞同中美要相互尊重、和平共处、避免对抗，加强各层级各领域沟通对话。习近平主席强调，中美过去和现在都有分歧，将来还会有分歧。关键是管控好分歧。一个稳定发展的中美关系，对双方都是有利的。我们希望，美方能言行一致落实两国元首达成的重要共识，推动中美关系行稳致远，助力世界和平发展，站在历史正确的一边。

李军华表示，制裁并未消解危机，却对欧洲民众生活产生了巨大影响。电费、天然气费、油价飞涨，一些行业因能源短缺和原材料价格上涨遭遇巨大困境，食品安全也面临巨大挑战。评级机构惠誉已将2022年欧元区经济增长预期从4.5%下调至3%，意大利的增长预期则由4.3%下调至2.7%。

“这足以说明制裁造成的负面影响。”李军华表示，“俄乌对话谈判尽早取得实质性进展，是缓解危机的务实出路，也最符合欧洲及其他各方利益。美国和北约也应该同俄方开展直接对话，解开乌克兰危机的背后症结，化解双方的安全忧虑，推动有关问题达成持久的解决方案。”

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