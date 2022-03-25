张 红

3月16日，是亚特兰大一起针对亚裔女性的恶性枪击案一周年纪念日，在这起案件中，6名亚裔女性被白人凶手枪杀。美国总统拜登发表声明说，去年的亚特兰大枪击案迫使美国人“正视存在已久的反亚裔情绪和基于性别的暴力行为”。

然而，一年来，情况却并没有好转。据美国有线电视新闻网报道，纽约州扬克斯市警方近日表示，一名亚裔女子遭到一名男子的袭击，她的头部和面部被殴打超过125次，被脚踩7次，并遭到辱骂。今年1月，纽约地铁站里，一名40岁的华裔女子被陌生人推下铁轨，撞上了迎面驶来的地铁，不幸身亡。2月，一名亚裔女子在返回公寓时被一名男子尾随，之后在公寓内被刺了数十刀后身亡……

美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校仇恨及极端主义研究中心最新研究报告指出，美国各地仇恨亚裔犯罪案2021年比2020年增339%。其中，纽约市2021年针对亚裔的仇恨犯罪比2020年猛增了361%，旧金山飙升567%。根据美国非营利机构“制止仇恨亚太裔美国人组织”发布的研究报告，2020年3月19日至2021年12月31日期间，美国共发生1万多起针对亚裔美国人和太平洋岛民的仇恨事件，大多数案件针对的是女性，肢体攻击案件占16%。其中华裔遭遇的仇恨案件占到总数的43%。

冰冻三尺，非一日之寒。

时至今日，19世纪末出台的《排华法案》所体现的种族主义仍影响着美国大众如何看待本国亚裔。在新冠肺炎疫情大暴发背景下，美政客不断搅动病毒溯源政治化，把亚裔推上了“替罪羊”的位置，导致他们被殴打、被砍伤、被吐唾沫，甚至被杀害。

教育缺失是原因之一。“制止仇恨亚太裔美国人组织”近期呼吁在美国国内加强关于亚裔历史的教育，指出教育是反对种族主义最有效的工具之一。研究发现，大多数美国历史课程和教科书未能阐明亚裔美国人和太平洋岛民群体的经历和身份的多样性。相关教育的缺失使人们对该群体的刻板印象泛滥，助长了反亚裔美国人和太平洋岛民的情绪。

某些政客和媒体也扮演了不光彩的角色。反亚裔仇恨犯罪激增与美政客煽动种族主义情绪密切相关。人类学和亚裔美国人研究教授朴启英表示，反亚裔种族主义在美国根深蒂固，“美国主流媒体往往不承认对亚裔的种族歧视”。美国亚裔在政治、社会和文化上仍被视为“局外人”，极容易成为攻击对象。

法律法规的不到位也不容忽视。2021年5月20日，为了打击针对亚裔的仇恨犯罪，拜登签署了《反新冠仇恨犯罪法》。然而，该法在打击种族主义仇恨犯罪问题上存在有效性等局限。美国《大西洋月刊》报道称，该法并未作出强制性的措施规定，检察官由于拥有自行决定权，他们在处理潜在的仇恨犯罪时，出于不同考虑经常不会以仇恨犯罪的罪名指控相关嫌疑人。

根治反亚裔种族主义痼疾，美国不仅需要反思，更需要行动。

(责编：袁勃、杨光宇)