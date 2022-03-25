本报记者 林子涵

3月24日，在江西省石城县古樟工业园，一家纺织公司的生产车间里，工人正在忙碌。连日来，该公司在做好疫情防控的同时，开足马力赶制订单，冲刺一季度“开门红”。

温京燕摄（人民视觉）

日前，中国国家统计局发布中国经济开年新数据，引起海外华侨华人高度关注。今年1—2月，中国国民经济恢复好于预期，工业生产和投资消费增长加快，进出口增势良好，积极变化明显增多。面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，中国经济韧性强、潜力大、空间广，赢得华侨华人一致点赞。

中国经济韧劲十足

中国国家统计局发布的最新国民经济运行数据显示，1—2月份，中国经济持续恢复，主要经济指标均有所回升。其中，货物进出口总额62044亿元，同比增长13.3%；出口增长13.6%，进口增长12.9%。中国对“一带一路”沿线国家进出口额增长18.3%，对欧盟、东盟进出口额均保持两位数增长。

“稳”“韧”“强”是受访华侨华人对这张经济“成绩单”的共同评价。

“在全球疫情如此严重的冲击下，中国经济稳中有进，展示了中国经济的强大韧性和活力，也体现了中国宏观政策的力度。我们海外华侨华人对中国经济发展的前景充满信心。”巴西中国和平统一促进会永久荣誉会长、巴西福星进出口有限公司董事长尹楚平说。

身在巴西里约热内卢，尹楚平深耕进出口贸易多年，致力于搭建中巴商品往来的桥梁。他表示，尽管受到疫情影响，中巴两国贸易依然运行良好，成果丰硕。这得益于两国互利合作的深厚基础，也充分说明了中国经济恢复释放的市场潜力。“中国是实现增长的主要经济体，中巴双边贸易具有广阔发展空间。中国积极扩大高水平对外开放，推进共建‘一带一路’，将助力两国贸易持续增长。”尹楚平说。

泰国中华总商会副主席暨各行业公会执行主任李桂雄，近期也直观感受到中国经济恢复带给泰国的活力。“去年，中泰双边贸易突破千亿美元大关，达到1312亿美元，同比增长33%。中国已连续8年成为泰国最大贸易伙伴和农产品出口市场。截至2021年底，中资企业在泰投资累计约100亿美元，是泰国第二大投资来源国。面对复杂而严峻的挑战，中国仍然是世界经济复苏的引擎，为世界经济的稳定提供了强有力的产业链、供应链和价值链，在全球贸易与投资领域的国际影响力日益凸显。”李桂雄说。

“在世界经济面临不确定性的背景下，中国的经济表现十分优秀。未来也有着强劲的发展空间。只要抓住这个战略机遇期，中国经济保持平稳健康高速增长、跨过中等收入陷阱的可能性就非常大。”全德华侨华人联合总会荣誉会长冯定献说。

政策因素持续显效

中国经济实现“开门稳”，受访华侨华人关注到政策因素发挥的积极效应。

“面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，中国经济稳定恢复，除了得益于中国经济韧性足、潜力大、空间广，还有3方面因素：一是宏观政策发力，加大稳增长力度，投资、消费、工业增长都出现积极变化；二是1—2月份世界经济整体复苏，带动了出口增长；三是春节假日消费、冬奥消费带动。此外，侨企华商作为中国经济发展的重要力量，在投资、消费、进出口等各个领域都发挥了积极作用，特别是在稳外贸、稳外资、稳就业等方面贡献了力量。”中国侨商联合会监事长施乾平说。

“中国经济增长加快、好于预期，主要是稳增长政策效应显现，也有经济内生动力持续恢复和一些短期因素的影响。其中，中国严格精准的疫情防控措施，最大限度保证了经济稳步发展。人民群众积极配合政府的防疫抗疫措施，也为经济恢复提供了有力支持。”李桂雄认为。

加拿大中国（友好）和平统一促进会会长王典奇对中国稳外贸举措有切身感受。他表示，尽管存在经贸摩擦，但随着近年来的有力调整及“双循环”战略逐渐显现成效，中国和北美地区经贸往来依旧保持向好势头。近段时间以来，北美地区华商在诸多领域与中国本土企业开展合作并达成了系列成果，这既得益于中国稳健的经济发展步伐，也与有力的政策支持密切相关。其中，对华侨华人权益保护的相关政策，让海外华商在中国投资、开拓市场更安心。高效的通关效率、良好的营商环境以及实实在在的减税降费政策等，让华商感受到贴心服务，底气和信心更足。

“当前全球疫情扩散蔓延，地缘政治冲突加剧，外部不稳定不确定因素较多，但在宏观政策发力和市场主体努力的共同作用下，中国经济恢复好于预期，为今年一季度开好局奠定了坚实基础。这说明，中国经济韧性十足，具有强大的抗风险能力，经得起百年变局叠加世纪疫情的考验。”王典奇说。

看好未来发展机遇

不久前，中国宣布2022年国内生产总值增长5.5%左右的预期目标。此次公布的开年“成绩单”，让华侨华人对中国经济全年增长态势信心倍增。

“今年中国经济实现良好开局，有望为全球经济复苏进一步注入动力，同时也将为海外华商创造更好的事业发展条件。”尹楚平说。

“中国经济持续恢复，让我们对未来更加期待。我们坚信中国有基础、有条件、有能力实现全年经济增长目标。”王典奇说，“对于我们华侨华人而言，中国经济回稳向好意味着更多的发展机遇。如今，中国是世界第二大经济体，是国际舞台上不可忽视的重要角色。中国推进高水平扩大开放，意味着华商有机会为中外经贸往来贡献自己的力量，也可以从中国自信开放的发展中持续获益。”

施乾平认为，当前国际环境复杂多变，国际大宗商品价格高位波动，对经济发展的影响不容忽视。但得益于中国能源供给方面有利条件及稳增长政策对经济运行的保障力度，外部不利影响能够控制在有限的范围内。

“有稳增长政策的有力部署，有改革开放40多年积累的成就和经验，有14亿人的巨大市场，中国经济发展的前景依然光明。目前，中国各地大力推动制造业发展，装备和高技术产业的市场需求扩大。对于制造业领域的侨企华商而言，加大技术改造投资、实现绿色低碳转型和智能化发展，正当其时。”施乾平说。

冯定献表示，德国华侨华人多年来见证了中德关系的发展和中德经贸合作的密切往来。如今，中国连续第6年成为德国最重要的贸易伙伴，中德双边贸易额在疫情中依旧创出新高。“中德两国均具备强大经济基础且同为‘一带一路’重要节点。未来，共建‘一带一路’和中欧班列南线工程建设将取得新的关键进展，为中德互利合作持续创造重大机遇。德国华侨华人将作为连接中德的桥梁，继续发挥自身优势，带领中国企业‘走出去’，也把德国企业‘请进来’，为促进中德经贸发展发挥独特作用。”

“共建‘一带一路’倡议多年来不断深化、RCEP协议正式生效带来区域经济一体化水平显著提升、中国东盟全面战略伙伴关系不断升华、中国正加快构建‘双循环’的新发展格局……一系列的利好政策和举措，让泰国华商享有更多机遇。”李桂雄说，“我们要抓住中国经济持续稳定发展的良好契机，发挥所长，为中外合作作出更大贡献。”

(责编：袁勃、杨光宇)