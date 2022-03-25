新华社莫斯科3月24日电（记者黄河）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃24日表示，乌克兰当局缺乏独立性是俄乌谈判的主要障碍。

据俄罗斯媒体报道，扎哈罗娃当天在例行记者会上表示，俄乌双方正在通过视频会议围绕乌克兰局势、乌克兰中立地位及安全保障条约草案进行谈判。“谈判正在进行，这本身就是进展”。但乌克兰当局缺乏独立性是谈判的主要障碍。

扎哈罗娃说，现在不是乌克兰当局在做决定，一切都是美方通过相关渠道授意，并以乌克兰方面决定的形式呈现出来。这些决定既不能反映现实，也不符合乌克兰人民利益。

扎哈罗娃说，北约成员国仍在以最积极的方式向乌克兰输送武器。这不仅导致军事行动的时间延长，还可能引发不可预知的后果。西方国家的这种行为不仅对欧洲，也对整个世界构成“恐怖主义威胁”。

在谈到俄美关系时，扎哈罗娃表示，美国对俄罗斯的“经济战”可能使双边关系彻底崩溃。俄方多年来一直建议美方进行基于对等原则和尊重俄罗斯国家利益的正常、公开对话，双方达成协议的机会或许还存在。但美方如果继续下去，将再次错过机会。

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