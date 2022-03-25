新华社喀布尔3月24日电（记者史先涛）当地时间3月24日，国务委员兼外长王毅在喀布尔同阿富汗临时政府代理外长穆塔基举行会谈。

穆塔基欢迎王毅一行访阿，表示这是阿方接待的最重要高级代表团，将进一步增进阿中历史悠久的友好关系。穆塔基感谢中方为阿方提供宝贵帮助，特别是雪中送炭，为阿人民提供急需的越冬人道物资。阿富汗民众度过了艰难冬天，正迎来新的春天。阿方有信心进一步改善安全环境，稳局控局，保障外国在阿机构人员安全。阿愿成为地区互联互通的桥梁和人民幸福兴旺之地，而不是战乱之源。阿愿积极参与共建“一带一路”，与中方加强贸易投资合作。阿愿与周边邻国深化友好往来，共同维护地区和平稳定。

王毅表示，中阿是山水相连的友好邻邦，两国有着上千年交往历史。中国尊重阿富汗独立、主权和领土完整，尊重阿富汗人民做出的自主选择，尊重阿富汗的宗教信仰和民族习惯。中国从不干涉阿内政，从不在阿谋求私利，从不寻求所谓势力范围。中方将继续做阿富汗人民的伙伴和朋友，助力阿实现真正独立和自主发展，把阿富汗的前途命运掌握在自己手中。

王毅说，我们注意到阿临时政府积极回应国际社会关切，取得了一些可视性成果。我们反对域外势力动辄向阿施加政治压力、实施经济制裁，希望阿临时政府包容建政，稳健施政，继续朝着符合阿人民利益和国际社会期待的方向做出积极努力。

王毅表示，去年以来，为帮助阿人民平安越冬，中方第一时间向阿方提供多批紧急人道援助，并安排36架次包机进口阿松子，助阿缓解困难、改善民生，书写了中阿人民友好新的篇章。中方愿继续为阿发展振兴提供力所能及的帮助，积极开展医疗、扶贫、农业、防灾减灾等领域合作，欢迎阿参与共建“一带一路”。中方将与国际多边机构合作向阿提供粮食援助，并愿根据阿方需要提供新冠疫苗。

王毅强调，安全是发展的基础和前提，希望阿方采取有效措施，为各国与阿方正常交往提供必要条件。“东伊运”是被联合国安理会列名和中国政府依法认定的恐怖组织，希望阿方切实履行承诺，采取有效措施坚决打击包括“东伊运”在内的一切恐怖势力。穆塔基表示，阿方对恐怖主义回潮高度警惕，将采取坚决有力措施，全力清除阿境内恐怖势力。阿塔完全理解中国的关切，决不允许任何势力利用阿领土做危害中国朋友的事情。

双方还就本月底将在华召开的第三次阿富汗邻国外长会交换了意见。穆塔基表示对与会充满期待。

(责编：袁勃、杨光宇)