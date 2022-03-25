徐 步

发展是实现人民幸福的关键。2021年9月21日，在第七十六届联合国大会一般性辩论上的讲话中，习近平主席提出全球发展倡议，推动构建全球发展命运共同体，受到各国人民广泛支持，引发国际社会热烈反响。今年1月，“全球发展倡议之友小组”在纽约联合国总部举行首次会议，来自100多个国家的代表和20多家联合国机构负责人齐聚一堂，为落实倡议凝聚广泛国际共识。

实现可持续发展，构建全球发展命运共同体，是各国共迎挑战、共谋发展的新路径。习近平主席指出，世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响。各国人民对和平发展的期盼更加殷切，对公平正义的呼声更加强烈，对合作共赢的追求更加坚定。当前，疫情仍在全球肆虐，人类社会已被深刻改变。世界进入新的动荡变革期。每一个负责任的政治家都必须以信心、勇气、担当，回答时代课题，作出历史抉择。

发展是硬道理，是人类社会永恒的主题。没有发展，一切都无从谈起。全球发展倡议是继共建“一带一路”之后，习近平主席提出的又一重大国际合作倡议，聚焦发展优先，突出以人民为中心，强调普惠包容、创新驱动、人与自然和谐共生、行动导向。推动全球发展迈向平衡协调包容的新阶段，构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系，不断增强民众的获得感、幸福感、安全感，大力构建人与自然生命共同体，中国向世界发出了时代最强音。

2015年9月，2030年可持续发展议程在联合国发展峰会上正式通过。17项可持续发展目标涉及社会、经济和环境等各个领域，指出要促进持久、包容和可持续的经济增长，在全世界消除一切形式的贫困。2021年，中国历史性地完成了消除绝对贫困的艰巨任务，创造了彪炳史册的人间奇迹，谱写了人类战胜贫困的里程碑式的伟大壮举。习近平主席提出全球发展倡议，把中国的发展与世界的发展密切联系起来，在中国与世界的紧密互动中推动构建全球发展命运共同体，为世界和平与发展擘画了宏阔蓝图。

当前，全球可持续发展面临一系列挑战。单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流。主要经济体缺乏政策协调，世界经济稳定性、可持续性增长基础脆弱。国家间和各国内部发展不平衡、不充分问题严重，一些国家社会矛盾激化。发展中国家的需求未能得到发达国家应有重视，发展中国家尤其是贫困国家所获发展援助不足。贸易、金融、科技合作环境不公正，一些国家滥用制裁，鼓吹“脱钩”，全球产业链、供应链遭到冲击。国际社会必须直面形成这些问题的根源，找到应对并战胜这些挑战的方略。

发展是执政兴国的第一要务，也是全球治理体系改革和完善的核心要求。世界范围内发展赤字日益严重，与治理赤字、信任赤字、和平赤字共同给各国人民造成严重伤害。构建全球发展命运共同体，一要对接各国需求，秉持开放包容的伙伴精神，坚持共商共建共享。二要对接治理改革，完善不公正不合理的国际经济、贸易、金融机制，使发展中国家在国际治理体系中拥有更多代表性，具有更大发言权。三要对接重点领域，既聚焦发展中国家当前面临的紧迫课题，又着眼他们中长期需要，稳步开展切合实际、富有实效的合作。四要对接各种力量，世界各国、国际及区域组织尤其是联合国各专门机构要紧密携手，发挥民间组织、工商界人士及学者作用，形成全球合力。

全球发展倡议引领人类前进方向，是中国为国际社会提供的重要公共产品，是人类命运共同体理念的重要实践，充分彰显了习近平主席的全球视野和人民情怀。这一倡议将同共建“一带一路”、非洲联盟《2063年议程》、非洲发展新伙伴计划等协同增效，通过联合国、二十国集团、金砖国家等多边合作机制，各种区域和次区域平台凝聚共识，为推动构建全球发展命运共同体形成强大动力。

（作者为习近平外交思想研究中心秘书长、中国国际问题研究院院长）

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 17 版）

(责编：袁勃、杨光宇)