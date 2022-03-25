邢 雪

日前，第五届联合国环境大会续会通过了《终止塑料污染决议（草案）》，来自175个国家的国家元首、环境部长和其他代表批准签署该决议。决议指出，建立一个政府间谈判委员会，到2024年达成一项具有国际法律约束力的协议，涉及塑料制品设计、生产、回收和处理等各个环节。联合国环境规划署表示，这项决议将推动相关方从根本上转变生产、消费塑料和管理塑料废弃物的方式，是自气候变化《巴黎协定》签署以来最重要的国际多边环境决议。

塑料的发明曾被称为“人类的一大杰作”。自19世纪以来，塑料不断“开疆拓土”，小到吸管、头绳，大到汽车、工业设备，价廉物美的塑料制品无处不在、无人不用。然而，塑料在给人们带来生活便利的同时，也给人类造成不得不面对的全球性环境挑战。联合国环境规划署的数据显示，全球塑料产量已从1950年的200万吨飙升至2017年的3.48亿吨。经合组织的数据表明，全球只有不到10%的塑料被回收利用。高产量和低回收率，意味着越来越多的塑料垃圾进入自然环境，威胁人类健康和全球可持续发展。有数据显示，人类迄今生产的塑料超过83亿吨，其中约63亿吨成为塑料垃圾，平均每分钟就有一卡车塑料垃圾进入海洋。

如何使塑料产业实现清洁循环的新生，从而终结塑料污染？联合国环境大会最新通过的决议强调对塑料进行全生命周期管理，在设计阶段就将塑料产品的重复使用和回收利用纳入考量，并且着眼于多样化治理塑料污染。正如联合国环境大会主席埃斯彭·巴尔特·艾德所指出的，“如果将塑料纳入循环经济体系，塑料完全可以被循环使用，出台具有法律约束力的决议来终结塑料污染危机正当其时。”通过对塑料产品设计、生产、回收和处理等环节的严格管理，人类有望大幅减少甚至终结塑料污染。

在生产环节，将可持续发展理念贯穿其中，充分借助技术创新，可以在注重环境保护与实现经济收益之间找到平衡点；在消费环节，从法律层面鼓励人们改变行为方式，减少塑料制品消费，通过每一个消费习惯的小改变，汇聚起减少塑料制品使用的大能量；在回收再利用环节，一些国家的科学家和企业已经开始行动，通过使用降解酶降解、制成预制板铺路、变成火箭燃料或者重新做成塑料制品等，提高塑料垃圾的再利用率。

塑料污染是全球性挑战，终结塑料污染需要全球共同努力。以更可持续的方式管理塑料制品的全生命周期，这是治理塑料污染的重要一步。实现终结塑料污染的目标，需要国际社会持之以恒的行动。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 15 版）

(责编：袁勃、杨光宇)