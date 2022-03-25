本报记者 李志伟

当前，变异新冠病毒奥密克戎毒株在美国加速传播，新冠肺炎死亡病例已超过100万例。美国媒体和民众对美国政府的疫情应对日益失去信心。根据美国全国广播公司今年初进行的一项民调，仅有不到五成的受访者相信美国疾控中心能够有效应对疫情。

美国《西雅图时报》3月21日报道，在奥密克戎流行期间，美国因感染住院的幼儿数量激增。在去年12月19日至今年2月19日这段时间内的儿童住院率比德尔塔流行期间高出5倍。5岁以下的有色人种儿童住院率远高于白人。《纽约时报》说，美国一些州已经停止每天更新新冠肺炎确诊病例数、住院人数和死亡人数等数据，另外，更多家庭检测数据并没有被正式记录，导致实时检测疫情的数据更加不准确。一些科学家和卫生专家认为，这可能会导致美国错过新一轮疫情激增的最初迹象。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇警告，随着欧洲的确诊病例增加，美国的新冠肺炎病例还可能上升。

美国社会在接种疫苗、戴口罩等防疫措施方面一直存在严重分歧。美国布朗大学公共卫生学院院长阿希什·贾阿表示，美国在医学科学上取得了进展，但在社会科学范畴做得很差。在如何帮助民众接种疫苗、如何阻止错误信息传播、如何防止“疫情政治化”等方面，“美国很失败”。美国公共电视网指出，美国政府在推行口罩令和疫苗接种方面信息混乱，缺乏长期的病毒检测政策，致使民众对防疫产生厌倦和沮丧。民众对政府相关机构的不信任感增大。

美国《国会山报》网站指出，美国在应对疫情方面面临多重挑战，尤其是如何重获民众对公共卫生机构的信任。美国公共卫生协会执行主任乔治斯·本杰明说：“重获信任比失去信任要困难得多。美国疾控中心需要付出艰辛努力。”

目前，美国国会和白宫仍在应对疫情资金等问题上相互推诿。据《国会山报》网站报道，过去两年，美国国会向卫生与公众服务部拨款超过3700亿美元以应对疫情，这些款项如今已所剩无几。最近，美众议院拒绝了拜登政府要求用于疫情救助的156亿美元的防疫预算。白宫新闻秘书普萨基表示：“如果国会不提供额外的金钱资助，后果将非常可怕。”美国《供给》网站批评说，白宫和国会似乎都没有明确的策略来确保这些应对疫情的资金到位。美国《政客》网站报道称，有专业人士指出，美国完全没有吸取教训，正在重复去年夏天犯过的错误。

美国《时代》周刊评论说，许多国家都面对疫情挑战，但很少有国家像美国的应对那样糟糕。美国的新冠肺炎患者死亡率远超大多数国家。在最近一轮由奥密克戎毒株引发的疫情中，政府将所有赌注都押在疫苗上，而不是许多专家倡导的多重保护措施。

舆论认为，“疫情政治化”阻碍了美国抗疫进程，加剧了社会分裂。美国全国广播公司报道说，在过去两年里，不少美国医疗界人士关注并试图改变医疗体系中存在的种族不公问题，但他们个人却因此而遭到迫害，甚至接到死亡威胁。极端右翼分子、保守智库学者及激进媒体等是发起攻击的主要群体。

（本报华盛顿3月24日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 15 版）

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