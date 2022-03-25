本报记者 程是颉

近日，阿富汗多个民间组织在喀布尔举行集会，抗议美国侵占阿富汗国家资产的行为，要求美国归还该资产。多名代表严厉批评美国频频动用武力导致大量平民伤亡，滥用单边制裁引发人道主义危机，给阿富汗和全球许多地区的人民带来苦难。

集会上，阿富汗一民间组织负责人宣读了写给美国总统拜登的公开信。信中指出，美国发动的阿富汗战争持续了20年，让成千上万人失去生命，给当地民众生产生活造成巨大破坏。如今美国又继续通过金融方式，肆意掠夺阿富汗人民财产，对阿富汗迫在眉睫的人道主义危机视而不见。

今年2月中旬，拜登签署行政令，计划将所冻结的阿富汗中央银行在美资产的一半用于赔偿“9·11”事件受害者，另一半则转移至纽约联邦储备银行的一个账户，用于帮助“阿富汗人民”。美国政府的这一做法引发阿富汗各界普遍不满。阿临时政府新闻发言人等指出“美方做法是非法侵占阿富汗资产的霸道行径”，将对阿富汗经济和民生带来巨大打击，同时呼吁尽早把这些资产归还阿富汗人民。

阿富汗美国大学学者阿卜杜拉·巴希尔通过社交媒体表示，“9·11”事件是由个别恐怖组织策划实施的人类悲剧，不应成为阿富汗的历史包袱，也不应由阿富汗人民承担赔偿责任。

巴基斯坦白沙瓦大学和平与冲突研究所研究员比拉尔·肖卡特对本报记者表示，阿富汗央行的资金应由能够代表阿富汗民众的相关方决定如何使用，美国政府无权代替阿富汗民众作出决定。肖卡特指出，在过去20年里，美国政府、军方和合同承包商在阿富汗肆无忌惮地侵吞了大量本应用于改善阿富汗民众福祉的援助资金。美国政府提供的所谓“人道主义援助”，其中大部分被以贪污或其他看似合法的方式消耗，真正送达阿富汗人手上的只是很小一部分。

阿富汗民间组织代表扎和杜拉合曼说，阿富汗人民的苦难已经够多了，现在阿富汗迫切需要资金重建家园。另一位代表纳扎尔基说，从阿富汗危机到乌克兰危机，多年来，美国频繁在世界各地制造麻烦，是全球诸多问题的始作俑者。

不少阿富汗民众在社交媒体上发文称，“9·11”事件与阿富汗人民没有关系，“美国的做法是赤裸裸的抢劫”。阿富汗黎明新闻网评价称，不论政见和派系差别，众多阿富汗民众都对美方的做法感到愤怒。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 15 版）

(责编：袁勃、杨光宇)