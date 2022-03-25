本报北京3月24日电 （记者任皓宇）外交部发言人汪文斌24日在谈到乌克兰局势时表示，中方在乌克兰问题上始终本着客观公正的态度，立场同大多数国家的愿望相一致。任何对中方的无端指责和猜忌都将不攻自破。

汪文斌说，指责中方散布涉乌虚假信息，本身就是在散布虚假信息。中方始终本着客观公正的态度，为早日实现停火止战、避免人道主义危机、恢复和平稳定作出积极努力。

汪文斌说，我们一贯主张，乌克兰应当成为东西方沟通的桥梁，而不应成为大国博弈的前沿。欧洲各国应当秉持战略自主原则，同包括俄乌在内的相关国家一道，本着安全不可分割原则，通过对话谈判构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。美国和北约也应当同俄开展对话，解开乌克兰危机背后的症结。

“化解危机，需要的是冷静理性，而不是点火浇油。恢复和平，需要的是对话沟通，而不是施压胁迫。实现长治久安，需要的是照顾各方合理安全关切，而不是推行集团对抗、谋求绝对安全。”他说。

汪文斌指出，中方的立场同大多数国家的愿望相一致。“时间将证明，中方的主张是站在历史正确的一边，任何对中方的无端指责和猜忌都将不攻自破。”

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 03 版）

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