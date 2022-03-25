中国支持地区国家应对安全、发展、治理三重挑战，实现长治久安和发展繁荣

“中方提出‘非洲之角和平发展构想’体现了对本地区的重视，愿同中方一起积极落实构想”“中方倡议为地区国家探索独立自主应对安全、发展、治理挑战提供了宝贵平台和机遇”……非洲国家政要积极评价中国为非洲之角实现长治久安和发展繁荣发挥的积极建设性作用，纷纷表示愿全力参与、支持“非洲之角和平发展构想”落实。

非洲之角战略位置重要，发展潜力巨大，地区和平稳定对整个非洲的和平稳定、发展繁荣具有重要意义。近年来，非洲之角和平安全局势总体向好，但地区国家间传统边界、部族、宗教等矛盾依然复杂，热点问题时有发生。地区国家普遍认同中国对非外交政策，期待中国为地区和平发展发挥更大作用。今年初，中国提出“非洲之角和平发展构想”，支持地区国家应对安全、发展、治理三重挑战。构想一经提出，立即得到地区国家积极响应，吉布提、厄立特里亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、索马里等国均表示愿深化与中方各领域友好合作，就推进落实构想同中方保持沟通合作。

中非从来都是命运共同体，中国始终尊重非洲、支持非洲。中国认为，非洲是非洲人的非洲，非洲的事情应该由非洲人说了算。“非洲之角和平发展构想”的核心，是支持地区国家摆脱大国地缘争夺的干扰，坚定走团结自强之路，把命运掌握在自己手中。为此，中国积极推动加强域内对话，建议地区国家召开非洲之角和平会议，形成共护和平安全的政治共识。肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔认为，“非洲之角和平发展构想”将有效缓解冲突，保护生命，促进经济恢复，使数百万在战争和欠发达背景下岌岌可危的人们得以喘息。

贫瘠的土地上长不成和平的大树，连天的烽火中结不出发展的硕果。中国提出“非洲之角和平发展构想”，支持地区国家加快区域振兴，克服发展挑战，将从根本上为和平稳定创造条件，不断增进人民福祉。目前，中企承建的蒙内铁路和亚吉铁路两条主轴正在助力非洲之角经济发展，“一带一路”倡议正在红海沿岸和东非沿岸加速落地，“两轴+两岸”发展框架有利于加速构建地区产业带经济带，创造更多就业和增长，提高地区国家自主发展能力。推动落实“非洲之角和平发展构想”，是中国在对非合作中坚持义利相兼、以义为先的具体体现。

非洲的发展振兴，有赖于找到适合非洲国家国情的发展道路。在对非合作中，中国坚持不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。中国提出并推动落实“非洲之角和平发展构想”，支持用非洲人的方式妥善处理民族、宗教、地域纠纷，构建非洲之角团结、稳定、和谐的发展环境，有助于地区国家探求有效路径，克服治理挑战。中国始终支持地区国家探索符合自身国情的发展道路，不断加强与地区国家的治国理政交流互鉴，有利于地区国家突破治理瓶颈，真正实现发展振兴。

从2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会“十大合作计划”，到2018年中非合作论坛北京峰会“八大行动”，再到中非合作论坛第八届部长级会议“九项工程”，中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观开展对非合作，为落实“非洲之角和平发展构想”创造了有利条件。未来，中国将与地区国家一道，积极推进落实“非洲之角和平发展构想”，不断为构建新时代中非命运共同体注入动力。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)