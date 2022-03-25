本报北京3月24日电 24日，国家主席习近平夫人、世界卫生组织结核病和艾滋病防治亲善大使彭丽媛应邀在世界卫生组织2022年世界防治结核病日视频会议上致辞。

彭丽媛表示，近年来，在世界卫生组织积极推动和国际社会共同努力下，全球结核病防治取得了显著成果。中国政府高度重视结核病防治，将这项工作纳入健康中国战略，设立专项经费，免费为患者提供检查服务和治疗药品，结核病患者治愈率保持在90%以上。新冠肺炎疫情发生以来，中国政府和社会各界积极采取行动，关心关爱结核病患者，确保治疗不因疫情中断。

彭丽媛表示，我参与结核病防治工作10多年来，走访了不少医疗机构、学校和社区，看到千千万万名医务工作者和志愿者用爱与行动守护健康。我始终记得“最美防痨人”——年过九旬的中国医生马玙教授。她从事结核病诊疗、科研和教学工作60多年，用精湛医术和医者情怀让无数患者重获健康、重拾希望。在中国还有100多万名志愿者，他们向公众普及结核病防治知识，为患者提供帮扶和支持，像和煦的春风，向人们传播关爱和温暖。

彭丽媛表示，虽然结核病防治已经取得很多成绩，但结核病依然是严重危害公众健康的全球性公共卫生问题。受新冠肺炎疫情影响，结核病防治任务更加艰巨。面对新的挑战，我们必须有信心、有爱心、有恒心。我将尽心尽力为此作出努力。我期待各国分享结核病防治经验，开展富有成效合作。让我们携手并肩、积极行动，推动联合国2030年可持续发展议程健康目标如期实现，共同构建人类卫生健康共同体！

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)