人民网联合国3月22日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军22日在安理会中东巴勒斯坦问题公开会上发言呼吁，国际社会应对近期巴勒斯坦被占领土安全形势恶化予以重视，全力防止局势升级失控，不要让去年加沙冲突重演。

张军说，中方对近期巴勒斯坦被占领土安全形势恶化感到担忧，对暴力造成的巴以双方人员伤亡、特别是巴勒斯坦儿童死伤深感痛心。在冲突局势中保护儿童不是空洞的口号，是不可推卸的道义责任，是必须履行的国际义务。中方呼吁彻查有关暴力事件，并切实追责。他指出，即将到来的4月有穆斯林和犹太教的重要节日。中方呼吁有关各方避免挑衅言行，避免煽动暴力，共同维护和尊重耶路撒冷宗教圣地的历史现状，全力防止局势升级失控，不要让去年加沙冲突重演。

张军表示，在巴勒斯坦被占领土上的定居点活动违反国际法，破坏巴勒斯坦被占领土的连贯性，挤压巴勒斯坦人民的生存空间，也影响实现“两国方案”的前景。中方对被占领土上定居点持续扩大，定居者数量不断增加，定居者暴力日益上升深表关切。再次呼吁以色列根据安理会第2334号决议要求，停止扩建定居点，停止驱逐巴勒斯坦民众，停止拆除巴勒斯坦民众房屋，并为约旦河西岸巴勒斯坦社区的发展创造条件。

张军呼吁，国际社会应当继续助力巴勒斯坦缓解财政危机，改善经济民生，抗击新冠疫情。中方支持巴以推进经济和民事领域的协调，呼吁以色列尽快解除对加沙地带的封锁。中方始终心系巴勒斯坦民生福祉。上月，中国同埃及联合向加沙民众援助了50万剂疫苗。中国援助巴境外难民的20万剂新冠疫苗也已分三批交付联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处，分别运抵约旦、叙利亚和黎巴嫩。

张军指出，巴勒斯坦问题归根结底要在“两国方案”基础上寻求长期解决。中方期待巴以双方维持近期高层接触的积极势头，逐步积累互信，早日重启平等对话。中方呼吁国际社会以联合国有关决议、“土地换和平”原则等国际共识为基础，为推进中东和平进程付出更大努力。安理会要增强紧迫感，切实负起责任，为公正、持久地解决巴以问题采取积极行动。

张军强调，当前欧洲安全局势受到各方关注，但巴以问题同样重要。巴勒斯坦问题不能被边缘化，更不能长期得不到解决。近期，中国政府中东问题特使访问地区，就巴勒斯坦问题同各方广泛接触，推动凝聚和平共识。中方将继续同国际社会一道，为巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决付出不懈努力，作出中国贡献。

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