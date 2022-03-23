新华社阿布贾3月23日电（记者郭骏 许正）中国土木工程集团有限公司（中国土木）承建的尼日利亚拉各斯国际机场航站楼项目22日举行竣工启用仪式。尼总统布哈里和多位尼内阁部长以及中国驻尼大使崔建春等出席仪式。

布哈里在仪式上致辞时对中国给予尼日利亚基础设施建设的一贯支持表示感谢。他说，拉各斯国际机场航站楼项目是尼政府推动本国航空业发展计划的重要组成部分，启用后将让该机场年旅客吞吐能力达到约2000万人次。现代化机场设施不仅为旅客提供便利，还有助于吸引外国投资、创造就业岗位、助力经济增长。

出席仪式的尼日利亚航空部长哈迪·西里卡说，拉各斯国际机场航站楼是尼政府打造高效便捷的航空运输网的重要一环，将让尼日利亚在全球物流生态中发挥重要作用，促进尼国际贸易和旅游业发展。

崔建春在仪式现场接受新华社记者采访时说，拉各斯国际机场航站楼是中尼合作的重点项目之一，将对尼日利亚社会经济发展发挥重要作用，中尼全面推进“一带一路”合作将迎来更多机会。

据中国土木尼日利亚公司执行董事姜义高介绍，项目团队克服施工和疫情等方面困难，通过科学规划和分段施工等措施，保障了项目顺利竣工。航站楼项目主要包含一座建筑面积5.6万平方米的多功能现代化客运航站楼、一座货运航站楼以及相关配套工程，启用后将有效促进西非地区客货航运事业。

拉各斯国际机场航站楼是中国提供优惠贷款支持、中国土木尼日利亚公司承建的尼四大航站楼项目之一，其他三个分别位于首都阿布贾、南部港口城市哈科特和北部最大城市卡诺，拉各斯项目是最后一个竣工启用的项目。

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