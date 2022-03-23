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俄罗斯拟推系列措施应对制裁冲击

2022年03月23日18:03 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月23日电 据俄罗斯塔斯社报道，俄罗斯总理米舒斯京22日表示，俄罗斯政府计划出台支持经济的一系列措施，以应对西方制裁对俄经济造成的冲击。

　　米舒斯京说，相关措施将涵盖药品进口、中小企业和地区发展、电力行业、设计开发等多个领域。

　　在药品进口方面，俄政府计划通过简化注册程序、便利采购程序、向制药商和分销商提供贷款利率补贴等方式，支持药品和医疗器械进口。俄政府同时还将进一步实施药品和医疗产品进口替代计划，以确保在任何制裁之下，民众都能够买到必需的药品。

　　在中小企业和地区发展方面，俄政府拟扩大对中小企业支持，提供相关担保协议，降低投资门槛，扩大获得联邦工业和科技园区创建补贴的地区名单，提高小企业参与积极性，启动能更好满足特定地区需求的项目。

　　在电力行业，相关措施将支持计划近期建设新电厂或增加产能的公司。

　　在设计开发方面，俄政府将通过一项特别计划，以快速建立原先依赖进口的材料和工业部件生产能力。

　　自俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动以来，美国等西方国家对俄施加多重制裁。相关制裁给俄经济带来冲击，同时加剧国际金融、大宗商品市场波动，西方国家经济也不可避免遭到制裁反噬。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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