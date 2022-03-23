针对日本前首相安倍晋三日前和蔡英文通话，外交部发言人汪文斌3月23日在回答外媒记者提问时说，首先我要纠正你的说法。台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾没有什么“总统”。他指出，中方坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方往来，坚决反对台湾地区加入任何官方性质的协议和组织，这个立场是一贯明确的。

汪文斌说，日本曾对台湾殖民统治长达半个世纪，犯下罄竹难书的罪行，对中国人民负有严重历史罪责。日本国内部分政治势力公然与“台独”势力勾结，在台湾问题上指手画脚。中方对此表示坚决反对和强烈不满，已向日方提出严正交涉。

汪文斌表示，台湾问题与乌克兰问题有着本质区别，没有任何可比性。台湾是中国的事，不关日本的事。日本国内一些人将台湾与乌克兰相提并论，主动在对台关系上“搞突破”的动向是危险的，也是徒劳的。

“我们严肃敦促日方和个别政客深刻反省历史，切实遵守中日四个政治文件原则和积极承诺，不与台湾当局进行任何官方往来，不为‘台独’分子撑腰打气，在台湾问题上谨言慎行，停止挑衅滋事。”汪文斌说。

汪文斌说，乌克兰危机爆发以来，民进党当局借机操纵话题，蛊惑人心，为“台独”主张张目，这纯属枉费心机。“无论民进党当局耍什么花招，都改变不了台湾是中国一部分的事实，阻挡不了台湾必将回归祖国的大势，也挽救不了‘台独’势力终将覆灭的结局。”（记者马卓言、董雪）

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