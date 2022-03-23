新华社洛杉矶3月22日电 综述：奥密克戎BA.2亚型加速传播 美或面临病例“上升潮”

新华社记者谭晶晶

美国疾病控制和预防中心网站22日公布的最新模型数据显示，变异新冠病毒奥密克戎毒株的亚型BA.2所致感染病例持续上升，截至19日的一周，BA.2亚型毒株感染病例占全美新冠确诊病例总数的约35%。专家称，美国新冠确诊病例未来数周可能再次面临“上升潮”。

数据显示，自2月初以来，感染BA.2亚型毒株的病例占确诊病例总数的比例一直在稳步上升。截至2月5日的一周，这一比例仅为1%；截至2月26日的一周，比例升至7.3%；截至3月5日的一周，比例升至12.6%；截至3月12日的一周，比例升至22.3%；截至3月19日的一周，比例升至34.9%。在美国东北部区域，最近一周感染BA.2亚型毒株的确诊病例占比已超过50%。

专家表示，BA.2亚型毒株加速传播，加之美国多地放松疫情防控措施，取消室内口罩令等，美国新冠确诊病例未来数周可能再次面临“上升潮”，但预计不会大规模激增。

世界卫生组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗近日表示，奥密克戎包括BA.1、BA.2等亚型毒株，其中BA.2是迄今已知传播力最强的毒株。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇说，BA.2的传播力比原始奥密克戎毒株高约50%至60%，很可能会成为美国的主要流行毒株。但目前看来，BA.2可能不会导致更严重的疾病，或“逃脱”人们从疫苗或既往感染中获得的免疫力。

近期，美国新增新冠确诊病例、死亡病例等指标与今年1月初峰值时期相比大幅下降。美疾控中心最新数据显示，21日全美新增确诊病例约4.7万例，新增死亡病例911例；7日平均日增确诊病例约2.8万例，7日平均日增死亡病例861例。

专家也指出，数据的下降虽能呈现疫情缓和趋势，但并不一定反映疫情真实全貌。美国约翰斯·霍普金斯大学公共卫生学院副教授克里·阿尔特霍夫表示，美疾控中心统计的病例数可能被低估，因为一些群体不再去做病毒检测，还有些群体在家中检测，并不上报结果。此外，不是每个病例样本都会做基因测序来确定是什么毒株导致的感染。

福奇表示，BA.2亚型毒株在欧洲快速传播，导致确诊病例上升，美国很可能遭遇相似情形。他强调，继续普及新冠疫苗的接种是防止病例激增的最简单办法。

美疾控中心数据显示，截至22日，约65.4%的美国人口完成新冠疫苗全程接种，但完成疫苗接种的人口中接种加强针的比例不到半数。

(责编：贾文婷、崔越)