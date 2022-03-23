新华社伊斯兰堡3月23日电（记者蒋超 王欢）当地时间3月22日，巴基斯坦总理伊姆兰·汗在伊斯兰堡总理府会见国务委员兼外长王毅。

伊姆兰·汗欢迎王毅作为中国外长首次出席伊斯兰合作组织外长会，赞赏中方高度重视同伊斯兰国家的关系。他说，“知识虽远在中国，亦往求之”，这句伊斯兰世界熟知的古训充分说明了双方交往的悠久历史。

伊姆兰·汗愉快地回忆北京冬奥会期间同中国领导人的成功会见，高度评价巴中日益紧密的沟通联系，表示愿同中方共同推动各领域合作取得更多成果。巴中“铁杆”友谊不仅是两国政府的决断，更是两国人民的选择。巴中合作为双方和世界提供了正能量，巴方对双边关系未来充满信心。

王毅祝贺巴基斯坦成功举办伊斯兰合作组织外长会，表示会议发出了伊斯兰世界追求和平与正义的强有力声音，必将激励鼓舞16亿伊斯兰人民。王毅表示，中巴友谊历经考验、牢不可破，双方始终相互理解、相互支持，坚定站在一起。中方赞赏巴方将发展放在优先位置，愿为巴克服困难、恢复经济提供力所能及的帮助，推动双方各领域务实合作取得更多成果。中方鼓励中国企业赴巴投资，助力巴扩大就业，加快工业化进程。希望巴各党各派加强团结，维护来之不易的发展稳定大局。

双方高度评价中巴关系的战略意义，表示面对动荡不定的国际局势，中巴要进一步加强团结协作，继续为地区乃至全球发挥稳定器作用。

双方充分肯定中国－阿富汗－巴基斯坦外长会和阿富汗问题邻国外长会的积极作用。伊姆兰·汗表示，中阿巴合作有利于实现阿富汗稳定、推动阿在地区互联互通中发挥枢纽作用。巴方愿同中方一道，高质量共建“一带一路”，推动中巴经济走廊向阿富汗延伸。

双方就乌克兰问题交换意见，表示中巴共同发出了呼吁和平、推动和谈的声音。主张乌克兰应当成为东西方沟通的桥梁，而不应当成为大国博弈的前沿。当前要防止乌克兰危机外溢。美国、欧洲、北约应该同俄罗斯开展对话，按照安全不可分割原则，构建平衡、有效、可持续的安全架构，使欧洲免于战火，使其他地区和国家不被牵连。

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