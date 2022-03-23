新华社日内瓦3月23日电 据世界卫生组织22日发布的新冠疫情周报，截至20日的一周内，全球新增新冠确诊病例超过1200万例，比前一周上升7%，这是全球新增确诊病例数继前一周出现今年1月底以来的首次反弹后，连续第二周呈现增长趋势。与此同时，全球新增死亡病例约3.3万例，继续保持下降趋势，较前一周下降23%。

周报数据显示，在世卫组织划分的全球6大区域中，西太平洋地区这一周新增确诊病例数上升最多，达到21%；新增确诊病例下降最多的是东地中海地区，比前一周下降41%。新增死亡病例数仅西太平洋地区比上一周上升5%，其余地区均下降，其中美洲地区下降最多，减少了42%。

最新周报说，当前奥密克戎毒株是全球主要流行毒株。过去30天内采集并上传到“流感数据共享全球倡议”平台约41.3万份新冠病毒基因组序列中，约99.8%为奥密克戎毒株，德尔塔毒株仅占约0.1%。奥密克戎包括BA.1、BA.1.1、BA.2和BA.3等亚型毒株，其中BA.2已成为最主要的奥密克戎亚型毒株，占过去30天“流感数据共享全球倡议”平台收集新冠病毒基因组序列总数的85.96%，而BA.1.1、BA.1和BA.3亚型占比分别为8.98%、4.26%和不足0.1%。

世卫组织网站数据显示，截至欧洲中部时间22日17时27分（北京时间23日零时27分），全球确诊病例较前一日增加1244012例，达到470839745例；死亡病例增加14865例，达到6092933例。

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