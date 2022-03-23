新华社伊斯兰堡3月23日电（记者王欢）当地时间3月22日，国务委员兼外长王毅在应邀出席伊斯兰合作组织外长会期间在伊斯兰堡会见沙特外交大臣费萨尔。

王毅说，中沙是相互信任、共同发展的好朋友、好兄弟，始终在涉及彼此核心利益问题上相互支持。中方赞赏沙方秉持客观公正立场，在涉华议题上支持中方正当主张。中方支持沙方维护主权、安全和民族尊严，支持沙方“绿色中东”、“2030愿景”重大发展战略，愿同沙方加强对接，打造全方位、高水平的新合作格局。

费萨尔表示，沙特为两国关系的紧密和战略合作的高水平感到自豪，感谢中方支持沙方重大发展战略，愿共同落实好两国领导人重要共识，深化同“一带一路”倡议对接，拓展各领域务实合作，实现双方优势互补。沙中都坚持不干涉内政原则，都支持多边主义，主张国际议程应符合大多数国家利益而不是服务个别国家。沙特愿同中方加强沟通协作，为维护国际社会广大成员的共同利益和国际公平正义发挥引领作用。

费萨尔高度评价中国外长首次出席伊斯兰合作组织外长会，认为这具有历史性意义，对深化双方合作至关重要，中方的发言引起各方积极反响和共鸣。王毅表示愿以此次与会为契机，推动中国同伊斯兰国家关系迈上新台阶，在新时代为人类进步事业作出中华文明和伊斯兰文明的新贡献。

双方就中阿合作交换意见，同意就拟召开的中阿峰会筹备工作加强沟通协调，携手构建面向新时代的中阿命运共同体。

双方就推动中海关系提质升级深入沟通，同意加快落实建立中海战略伙伴关系、达成自贸协定共识，释放正面积极信号，为双方发展提供强劲动力，为世界经济复苏注入正面预期。

关于乌克兰问题，双方一致认为，应尊重各国主权和领土完整，重视各国合理安全关切。当务之急是防止出现人道危机，保持和谈进程，通过对话谈判解决冲突。双方强调各国都有权作出独立自主的判断，不接受任何外部压力，不认同非黑即白、非友即敌的简单逻辑。

双方就也门问题交换意见。费萨尔介绍了当前也门局势。王毅表示，理解沙方的合理正当关切，愿为推动政治解决也门问题发挥建设性作用。

双方还就阿富汗、伊朗核等问题交换了看法。

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