新华社开罗3月23日电（国际观察）资金持续外流 埃及应对经济挑战困难重重

新华社记者许苏培 吴丹妮

受俄乌冲突和美联储加息影响，外资近期持续流出埃及。为此，埃及出台一系列举措，包括多年来首次加息和允许埃镑对美元贬值等。

分析人士认为，多管齐下有利于缓解埃及资本外流和通胀压力，为获取国际货币基金组织（IMF）贷款铺平道路。不过，在美联储开启加息周期之际，埃及防范美元升值、跨境资本流动等衍生风险方面仍面临不小挑战。

多措并举稳定经济

埃及央行货币政策委员会21日举行临时会议宣布加息，将基本利率上调100个基点至9.75%，隔夜存贷款利率分别上调100个基点至9.25%和10.25%，以缓解俄乌冲突和新冠疫情造成的通胀压力。这是埃及自2017年来首次加息。

埃及央行还允许商业银行自行设定外汇汇率，允许埃镑对美元贬值。声明称，央行重视汇率灵活性及其减震器作用，希望保持埃及经济竞争力。21日，埃镑对美元汇率大幅下跌，从前一天的15.7比1跌至当天收盘时的18.2比1，跌幅超16%，创下5年多来跌幅纪录。

2016年11月3日，埃及央行宣布允许埃镑汇率自由浮动，以摆脱国内经济困境，更好履行与IMF的贷款承诺。当天，埃镑对美元汇率从8.8比1下跌至13比1，跌幅为48%。

高盛高级经济学家法鲁克·苏萨表示，埃镑贬值可能有助于“困住市场流动性”，吸引可能在观望等待埃镑触底反弹的投资者。

“受俄乌冲突影响，全球融资条件收紧，食品和能源进口价格上涨，资本重新外流。埃及央行加息并允许本币贬值，将有助于其保护不断缩小的外汇储备。”国际信用评级机构穆迪副总裁、高级分析师埃莉萨·帕里西-卡波内说。

铺路国际贷款援助

分析人士认为，埃及正与IMF就相关支持进行谈判，加息、贬值等举措或将增加双方在未来几周达成协议的可能性。

凯投宏观研究公司经济学家詹姆斯·斯旺斯顿表示，利率上升和埃镑贬值“可能为埃及从IMF获得新贷款铺平道路”。

埃及央行行长塔雷克·阿米尔表示，埃镑下跌后将更能反映世界经济和埃及经济发展状况，提高埃及出口竞争力。阿米尔还透露，央行加息决定“与我们的国际伙伴进行了协调，我们的许多需求都要依靠他们提供资金”。

2016年8月，埃及政府与IMF签署一项120亿美元贷款的协议，以帮助埃及摆脱经济困境。该贷款要求埃及政府降低财政赤字以及实行更为市场化的汇率机制。

不过，埃镑大幅贬值对埃及贫困人口和中产阶层造成沉重负担。自政府2016年启动经济改革计划、获取IMF贷款以来，埃及民众一直遭受价格上涨困扰。

外部压力持续增加

专家认为，俄乌冲突、美联储加息周期开启等外部因素，将持续为埃及经济复苏蒙上阴影。

首先，能源和食品价格大幅上涨，以及今年俄罗斯和乌克兰在埃及度假人数大幅下降，将增加埃及财政压力。惠誉国际信用评级有限公司日前表示，埃及正面临旅游流入减少、食品价格上涨和融资困难等挑战。

埃及是世界主要小麦进口国，其小麦进口的80%来自俄乌两国。根据国际食物政策研究所研究显示，小麦价格上涨可能会使埃及每年的小麦进口支出增加近一倍，达到57亿美元。

自俄乌冲突爆发以来，埃及商品供应总局取消了两次小麦供应招标。由于国际市场小麦价格大幅上涨，预计埃及今年面向民众的粮食补贴预算拨款将额外增加150亿埃镑。

此外，埃及是原油及其衍生品净进口国，每年进口超过1.2亿桶原油。当前油价几乎是埃及2021-2022财年预算60美元基准价的两倍，对政府财政构成更大负担。

其次，美联储开启加息进程势必加剧新兴市场资本外流压力，风险管理能力较弱的新兴经济体甚至面临大规模资本外逃和金融市场动荡风险，埃及经济也将持续承压。

美联储16日宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到0.25%至0.5%之间。美联储临时主席鲍威尔21日表示，美联储必要时将采取一次性加息25个以上基点的措施，以降低通胀水平。

埃及开罗大学经济学教授穆罕默德·拉迪表示，“对于因俄乌冲突而遭受较大经济影响的新兴市场来说，美联储加息是一个重要事件，将增加其经济前景的不确定性和不稳定性。”

(责编：贾文婷、崔越)