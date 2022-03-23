新华社罗马3月22日电（记者贺飞）意大利戴维·休姆基金会和意大利马尔凯大区合作开展的一项新研究显示，改善教室通风可有效降低感染新冠病毒的风险，室内每小时换气次数达到6次可使新冠病例数降低80%以上。

22日发布的这项研究显示，研究人员于2021年9月13日至2022年1月31日期间，对马尔凯大区的10441间教室进行对比分析，其中316间教室配备了机械通风系统，而其他10125间则没有配备。

研究结果显示，配备机械通风系统的教室中出现新冠病例数明显更少，且通风越好的环境下新冠病例数越少。具体而言，与没有通风系统的教室相比，换气次数达到每小时2.4次的教室内病例数减少40%，每小时换气4次的教室内病例数减少约67%，每小时换气6次的教室内病例数减少近83%。

研究还显示，如果安装最高效的通风系统，意大利学生的新冠感染率可以从每十万人中250人感染降至每十万人中50人感染。

据当地媒体报道，意大利大多数学校缺乏机械通风系统，意大利防疫规定要求学校在天气条件允许的情况下开窗通风。

意大利新冠疫情在2月至3月初短暂缓解后，近日又出现反弹。意卫生部22日发布的统计数据显示，当天该国新增新冠确诊病例超过9.6万例。

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