新华社北京3月23日电 欧洲联盟21日批准防御新政策，包括成立一支快速反应部队，旨在提高欧盟行动能力。

欧盟成员国外交和国防部长当天在布鲁塞尔召开会议作出上述决定，打算在2025年前成立一支由5000人组成的快速反应部队，以迅速应对危机局势。

据路透社报道，这支部队将包括陆、空、海力量。欧盟拟在2023年对快速反应部队进行首次实战演习。

2021年5月21日，欧盟旗帜在比利时布鲁塞尔的欧盟总部外飘扬。新华社记者郑焕松摄

欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利21日在新闻发布会上说，上述决定是“欧盟作为安全提供者的转折点”，释放“强烈的团结信号”。

“更加恶劣的安全环境要求我们实现飞跃，提高行动能力和意愿，增强防务韧性，更多、更好地投资我们的防御能力，”欧盟在一份声明中说。

长期以来，欧洲众多国家在防务问题上依赖以美国为首的北大西洋公约组织。欧盟27个成员国中，22个是北约成员国。近些年来，欧盟致力于强化防务自主，提出不少政策框架，加快机制建设与道路摸索。

据法新社报道，欧盟成立快速反应部队的计划已经酝酿两年。美国去年宣布结束近20年阿富汗战争并仓皇撤离，一些欧洲国家由于得不到安全保障，撤离工作陷入停滞，这促使欧盟内部加速讨论创建快速反应部队，以减少对美国军事力量的依赖。

分析人士指出，眼下俄罗斯与乌克兰冲突让欧洲战略自主问题的紧迫性更为凸显。

德国国防部长克里斯蒂娜·兰布雷希特21日说，德方希望在快速反应部队成立的第一年为其提供核心力量。

拉脱维亚外交部长埃德加斯·林克维奇斯在社交媒体推特上说，新的防御政策为欧盟成为防务和安全领域“真正的参与者”铺路。他同时警告，在乌克兰问题上，欧盟在防务安全领域的可靠程度仍有待检验。（刘曦）

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