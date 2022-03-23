新华社北京3月23日电 美国官员披露，美国正向乌克兰提供数十年前秘密获得的苏联制防空系统，包括萨姆-8型地对空导弹系统，以帮助乌方加强防空能力。

《华尔街日报》21日以知情人士为消息源报道，美国曾秘密获得少量苏制防空系统，供美国军方研究。

一名曾经参与其中的前官员说，这个秘密项目由一家防务承包商运作，金额1亿美元。这一项目曾在1994年引发关注。当时，一架苏联生产的大型运输机降落在美国亚拉巴马州亨茨维尔机场，机舱里装载的是S-300远程防空系统。

乌克兰军队装备了一些S-300防空系统。它可以打击高空目标、拦截巡航和弹道导弹，防御范围更广。不过，《华尔街日报》报道，美方给乌克兰提供的苏制武器不包括S-300。

一名美方知情官员说，运往乌克兰的装备包括萨姆-8防空系统。这是苏联时期研制的近程全天候防空导弹系统，能够拦截低空和超低空飞机，机动性强，容易隐蔽。乌军知道如何操作这类苏制武器。

美国和北约现阶段向乌克兰援助大量“毒刺”肩扛式地对空导弹，能够打击低空飞行的战斗机和直升机。乌克兰要求提供防御范围更大、更先进的防空武器。

3月8日拍摄的视频画面显示，美国总统拜登在华盛顿白宫发表讲话。新华社记者刘杰摄

据《华尔街日报》报道，乌克兰军队熟悉苏制武器的使用方法，而“爱国者”导弹等美制防空系统则需要进行长时间操作训练。

报道说，白宫国家安全委员会和五角大楼拒绝公开美国向乌克兰具体提供哪些武器。约瑟夫·拜登政府过去一个月批准向乌克兰提供超过10亿美元军事援助，仅上周就宣布提供价值达8亿美元的武器装备。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基多次呼吁美国和北约在乌克兰设立禁飞区，美国以可能引发美俄直接冲突为由拒绝。按照《华尔街日报》的说法，美国希望借助提供更多防空武器，帮助乌克兰建立“事实上的禁飞区”。

俄罗斯方面最近警告，北约提供的武器装备一旦进入乌克兰境内，俄方将视其为合法打击目标。（胡若愚）

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