新华社华盛顿3月22日电（记者许缘）美国商务部22日发表声明说，美国和英国已就一项放宽英国钢铁和铝产品进口关税的协议达成一致。同时，英国也将取消对5亿美元美国出口商品的报复性关税。

当天，美商务部长吉娜·雷蒙多和英国国际贸易大臣安妮-玛丽·特里维廉在美国首都华盛顿举行会谈。美商务部在会后发布的声明中说，从今年6月1日起，美国每年可免税从英国进口50万吨钢铁产品、900吨未锻造铝产品以及1.14万吨锻造铝产品等，超额进口部分将缴纳关税。同时，英国将取消对价值超过5亿美元的美国出口商品的报复性关税，包括蒸馏酒、农产品和消费品等。

雷蒙多表示，放宽对英国钢铝产品进口关税将进一步缓解美国对钢铝产品的供需缺口，有利于美钢铝行业，保护美制造业发展，并通过减轻通胀压力来帮助美消费者。同时，通过取消英国对美出口商品加征的报复性关税，美国商品也将重新进入英国市场。

2018年3月，时任美国总统特朗普以威胁美国国家安全为由，对多个国家和地区的钢铁和铝产品加征进口关税，其中钢铁关税税率为25%，铝产品关税税率为10%。2021年10月，美国与欧盟达成一项放宽钢铝进口关税的协议。由于英国退出欧盟，美国加征的钢铝关税对英国依然有效。

数据显示，2021年美国从英国进口钢铁总量约24.69万吨，不到美国钢铁进口总量的1%。而在特朗普政府实施钢铝关税之前的5年中，美国年均从英国进口钢铁63.58万吨。

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