新华社乌鲁木齐3月23日电（记者孙哲、孙振楠）在22日举行的“新疆是个好地方”视频交流会（巴勒斯坦专场）上，两名巴勒斯坦官员先后表示，当前种种涉疆谎言实则是为了遏制中国发展，美西方在反恐问题上展现出的双重标准根本不是为了保护中国穆斯林，相反还释放出极其危险的信号。

巴勒斯坦社会发展部部长艾哈迈德·马吉达拉尼认为，美国国内种族主义泛滥，穆斯林群体首当其冲，美国还一直标榜自己是少数族裔人权捍卫者，实则最没有资格谈论穆斯林人权。

“美国无视中国为反恐作出的努力，大肆编造谎言。这种罔顾真相的行为，向国际恐怖组织发出了极其危险的信号，根本不是为了保护中国的穆斯林。”他说。

艾哈迈德·马吉达拉尼呼吁：“美国政府及其追随者不要再做挑拨宗教矛盾、煽动穆斯林反对中国的无益尝试。在无可辩驳的事实面前，那些西方国家和团体应摒弃双重标准，尊重事实真相。”

“我注意到，中国不止一次邀请外国代表团访问新疆，我国也曾派遣过代表团。”巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）阿拉伯关系与中国事务部中国局局长阿里·马沙勒说，“中国政府在新疆投入了大量资金，当地经济得以快速增长，全世界都认可新疆的稳定与繁荣。”

阿里·马沙勒认为，在中国快速崛起后，美国试图以人权为借口破坏新疆的繁荣与稳定，这是对中国内政的公然干涉，其目的在于阻碍中国的进步与发展。

“我们强烈谴责美国歪曲中国良好形象，破坏中国稳定与繁荣的企图。在此我们要求美国不要再干涉别国内政，并遵守《联合国宪章》有关国际关系的基本原则。”他说。

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