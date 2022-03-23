人民网北京3月23日电 （记者常红）由郑州大学亚洲研究院、河南大学以色列研究中心及社会科学文献出版社23日共同发布《以色列蓝皮书：以色列发展报告（2021）》。报告指出，中以双方贸易结构持续优化，从食品、钻石、化工等传统产品贸易，不断向高科技、新能源、生物医药、信息技术等方向发展转变，产品结构呈现多样化态势。在电子信息领域，中以将利用好疫情防控常态化时代数字技术发展的红利，携手共建数字“一带一路”，缩小数字鸿沟。

报告指出，中以两国正式建交以来，在经济贸易、人员往来、产业合作和文化交流等方面取得了积极进展。2014年，两国建立了中以创新合作联委会机制。2017年，两国正式建立“创新全面伙伴关系”，推动创新合作迈向新高度。中以两国在经济发展阶段、资源禀赋和市场等方面具有较强的互补性，开展和深化两国创新合作具有良好的基础。从双方科技创新和贸易合作数据来看，在医药健康、生物和农业领域的科技创新合作规模最大，在电子信息、环境保护、新材料和先进制造等领域双方创新合作方兴未艾。双方贸易结构持续优化，从食品、钻石、化工等传统产品贸易，不断向高科技、新能源、生物医药、信息技术等方向发展转变，产品结构呈现多样化态势。

中以两国在现代农业技术方面的合作基础良好，以色列在农业产业规划、高效节水灌溉、水肥一体化、农业自动化、土壤改良等方面的先进技术，为中国现代农业技术实现改进提高和良性发展提供了重要助力。双方在合作机制、合作平台、人文交流、投资与贸易合作等方面取得了显著的合作成效。

中以在生命健康领域合作逐步从传统的卫生健康合作向数字健康、远程医疗、应急医疗、健康产业等多维度合作发展。

中以在电子信息领域的基础研究和产业研发方面具有良好的合作基础。基础科研论文发文数据显示，中以主要在软件工程、电子与电子工程、工业工程等领域开展合作，影像科学的合作论文质量最高。在产业研发方面，以色列已与我国的山东、浙江、广东等省（自治区、直辖市）通过联合研发项目、共建平台等开展了合作研发。

近年来，中以在绿色环保领域合作日益活跃，双方政府和民间合作积极性较高，特别是在碳达峰和碳中和背景下，合作空间十分广阔。

以色列享有“创新的国度”的美誉，特别是在现代农业、生命健康、信息通信、绿色环保等领域，始终引领着世界科技创新发展趋势，拥有一大批全球领先的技术创新型企业。中国拥有强劲的技术需求、雄厚的产业基础、广阔的市场空间和优良的营商环境。在新冠肺炎疫情的冲击下，双边贸易额逆势上扬，显示出中以两国经贸合作潜力巨大。为此，在疫情防控常态化时代，进一步深化中以两国重点领域创新合作，对实现两国优势互补、发展共赢具有重要意义。

在现代农业领域，中以将进一步丰富副部级的中以农业创新合作委员会机制内涵，发挥好协调引导作用，分类指导地方农业创新合作，推动各类农业合作基地和园区实现有序、特色发展；结合以色列农业创新优势和中方合作需求，深化精准农业、育种技术、智能农机装备、牧场管理等细分领域合作；加强各层次农业科技人才交流和培训合作，丰富人才合作渠道；鼓励农业创新投资合作，推动中以农业合作走深走实。

在生命健康领域，中以将加强中以卫生创新合作机制建设；学习借鉴以色列实践经验，结合中国实际情况，加深双方在医学研究、应急管理、远程医疗、医疗器械、医疗体系改革、健康医疗大数据、生物医药等领域务实合作；发挥中以联合资助机制，拓展生命健康领域研发合作；加大对以色列生命健康领域初创企业风险投资和战略合作；构建绿色通道，加快对以色列创新药物、医疗器械等审批程序；深化北京、江苏、海南等省、区、市与以色列卫生健康产业合作，共建健康“一带一路”健康之路。

在电子信息领域，中以将利用好疫情防控常态化时代数字技术发展的红利，发挥双边、多边合作机制作用，深化网络安全、人工智能、自动驾驶、云技术、大数据、数字治理等细分领域创新合作，构建从基础研究、应用开发到产业示范的中以协同创新合作体系；加强数字技术规范与相关规则制定合作，鼓励建立和完善电子信息领域创新合作平台；加强数字人才联合培养、培训等交流活动，强化双方企业间联系；携手共建数字“一带一路”，缩小数字鸿沟。

在绿色环保领域，中以将加强环境领域创新合作机制建设，深化在海水淡化工程、污水处理再利用、清洁能源技术等方面的创新合作；大力支持两国在环境领域开展联合研究、应用开发和产业化示范，支持通过并购、合资等方式，推动双方环保企业开展务实合作；加强环境领域人员交流，推动中以环境标志互认合作；鼓励更多的以色列政府部门、科研单位、环保企业加入共建绿色“一带一路”。

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