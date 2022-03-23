新华社纽约3月22日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫22日表示，俄罗斯在乌克兰的特别军事行动正在按照事先确定的任务和计划进行。俄乌双方22日继续开放多条人道主义通道疏散民众。

——据塔斯社报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫22日接受美国有线电视新闻网采访时表示，从一开始就没有人认为特别军事行动只需要几天时间，“这是一次严肃的行动，有着严肃的目标”，而占领乌克兰并不是俄方行动的目标。

——据克里姆林宫网站消息，俄罗斯总统普京22日应约同法国总统马克龙通电话，继续讨论乌克兰局势，并就正在进行的俄乌谈判交换意见。

——乌克兰总统泽连斯基22日以视频方式对意大利议会发表演讲，呼吁对俄罗斯加大制裁力度、施加更多压力，以尽快在乌克兰实现和平。意大利总理德拉吉承诺将继续向乌克兰避难者提供支持，并表示意大利支持乌克兰加入欧盟。

——土耳其总统埃尔多安22日在安卡拉会见到访的荷兰首相吕特。埃尔多安在随后举行的联合记者会上表示，外交谈判是解决俄乌冲突的唯一出路，土耳其将继续进行“真诚的努力”。吕特表示，土耳其在调解俄乌冲突中一直扮演“关键角色”，荷兰支持土耳其发挥调解作用。

——据俄罗斯国防部官网通报，俄国家防御指挥中心负责人米津采夫22日晚在吹风会上表示，22日10时起，俄方继续在基辅、切尔尼戈夫、苏梅和哈尔科夫开放通往俄罗斯以及乌克兰其他地区的人道主义通道。乌方则开放了多条通往扎波罗热的人道主义通道。米津采夫同时表示，俄方已向乌克兰运送人道主义物资4345吨，开展人道主义行动536次。

——据乌克兰国家通讯社消息，乌总统办公室副主任季莫申科22日说，乌方已通过人道主义通道疏散乌克兰民众21.1万人，其中疏散马里乌波尔民众3.2万人。乌克兰副总理韦列修克22日在新闻发布会上表示，当天有5926名居民驾驶私家车通过人道主义通道撤离马里乌波尔。

——据俄罗斯国防部网站消息，俄国防部发言人科纳申科夫22日通报说，俄军当天使用远程高精度武器继续打击乌克兰军事设施，共打击了乌克兰83个军事目标，并击落6架无人机。自俄罗斯开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方236架无人机、185套防空导弹系统、1547辆坦克和其他装甲车辆、154台多管火箭炮、612门野战火炮和迫击炮、1343辆特种军用车辆。

——据乌克兰武装部队总参谋部消息，俄罗斯军队22日对基辅州、日托米尔州、哈尔科夫州、切尔尼戈夫州和顿涅茨克地区的军用和民用设施进行了导弹和炸弹攻击。乌克兰海港管理局22日在社交媒体上发文说，尼古拉耶夫港21日晚遭到俄军袭击，港口基础设施遭到严重破坏。（参与记者：黄河、李东旭、李铭、熊思浩、贺飞）

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