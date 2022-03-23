人民网墨西哥城3月22日电 （记者谢佳宁）元古堆村，曾是甘肃省定西市渭源县田家河乡的破败村落，通过开启多元产业发展之路破茧成蝶，如今发展劲头十足，成了远近闻名的富裕村。

墨西哥学院亚非研究中心中国系研究生们在听闻元古堆村的故事后，非常感动，写下了他们对元古堆村脱贫致富的感想，内容如下：

整个世界都面临着同样的斗争，面临着同样的义务：消除贫困，确保所有人都能共享繁荣和幸福。

甘肃省元古堆村，曾是一个深陷贫困的地区，在习近平主席到访后，找到了前进的方向，村民们齐心协力共同扭转了贫困的局面。该村在短短六年内达到了令人羡慕的国际福祉水平，并成为了一个可持续发展的地区。一个最有可能被遗忘的偏远地区，却没有被政府忽视。教育、医疗、住房和基础设施，中国政府以最基本又最关键的方式，秉承保证人民生活福祉的承诺，指导村民找到了一条提高生活质量的道路。

我们可以元古堆的故事中学到什么？事实上，很多国家都在寻找改善本国贫困现状的方法，但由于种种原因，没有起到任何改善作用。相反，有时候导致本来可以使贫困人口致富的商品，成为少数人利用脱贫致富的手段，没有解决根本贫困问题。

为实现脱贫目标，中国共产党和中国政府将村民获得充足的食物和衣服、义务教育、基础医疗、安全住房和服务作为优先事项。同时，积极建设道路和房屋等基础设施。元古堆村在以前难以进入的地区扩大了可耕地。随着新技术的使用、小额信贷和农业保险的实施，种植产量增加，这为生产者带来了更高的利润。在中国共产党和中国政府以及群众的共同努力下，村民的基础设施、健康、食品、收入以及总体物质条件的各个方面都得到了改善。

这并不是个案，而是中国脱贫攻坚的总体面貌。直到40年前，中国还是世界上贫困人口最多的国家之一。消除贫困使这种情况发生变化。元古堆的故事向我们讲述了一个道理，那就是贫困的生活不是永恒的，也不是自然的，是可以改变的。

中国为那些打算消除贫困的国家指明了道路，起到了灯塔和榜样的作用。拉美、非洲、亚洲和东欧国家可以在中国消除贫困中找到范例。尽管每个国家的贫困问题都有着各自的特点和挑战，但中国的成功确实有很多值得其他国家学习和参考的地方。

中国过去几十年的发展为世界其他地区树立了榜样。我们看到，中国政府和人民齐心致力于建设一个更美好的国家。未来，我们相信会看到中国更好的发展。

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