新华社联合国3月22日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军22日呼吁以色列停止在巴勒斯坦被占领土上扩建定居点，并敦促国际社会继续帮助巴勒斯坦缓解财政危机。

张军当天在联合国安理会举行的中东巴勒斯坦问题公开会上发言，再次呼吁以色列根据安理会第2334号决议要求，停止扩建定居点，停止驱逐巴勒斯坦民众，停止拆除巴勒斯坦民众房屋，并为约旦河西岸巴勒斯坦社区的发展创造条件。他强调，在巴勒斯坦被占领土上的定居点活动违反国际法，破坏巴勒斯坦被占领土的连贯性，挤压巴勒斯坦人民的生存空间，也影响实现“两国方案”的前景。中方对被占领土上定居点持续扩大，定居者数量不断增加，定居者暴力日益上升深表关切。

张军说，中方对近期巴勒斯坦被占领土安全形势恶化感到担忧，对暴力造成的巴以双方人员伤亡、特别是巴勒斯坦儿童死伤深感痛心。他说，在冲突局势中保护儿童不是空洞的口号，是不可推卸的道义责任，是必须履行的国际义务。中方呼吁彻查有关暴力事件，并切实追责。

他表示，即将到来的4月有穆斯林和犹太教的重要节日。中方呼吁有关各方避免挑衅言行，避免煽动暴力，共同维护和尊重耶路撒冷宗教圣地的历史现状，全力防止局势升级失控，不要让去年加沙冲突重演。

张军呼吁国际社会继续助力巴勒斯坦缓解财政危机，改善经济民生，抗击新冠疫情。

张军指出，当前欧洲安全局势受到各方关注，但巴以问题同样重要。巴勒斯坦问题不能被边缘化，更不能长期得不到解决。近期，中国政府中东问题特使访问中东地区，就巴勒斯坦问题同各方广泛接触，推动凝聚和平共识。中方将继续同国际社会一道，为巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决付出不懈努力，作出中国贡献。

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