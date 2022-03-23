人民网伦敦3月22日电 （武一丹）3月22日，中国驻英国使馆举办纪念中英建立大使级外交关系50周年座谈会。中国驻英国大使郑泽光作了题为《砥砺前行 协力共创更好未来》的讲话，并向中英各界人士介绍了中国在乌克兰问题上的原则立场，指出中英都是联合国安理会常任理事国和具有重要国际影响的国家，应加强在国际事务中的沟通协调，展现大国责任担当。

郑泽光说，1972年3月13日，中英签署关于互换大使的联合公报，建立起双方大使级外交关系，揭开了中英关系新的一页。50年来，中英关系历经波折起伏，克服困难障碍，取得了历史性发展。我们可以用引领、拓展、共赢三个关键词来概括中英关系取得的成果。50年后的今天，世界已进入百年未有之大变局，中英已开启各自发展新阶段，中英关系面临新的形势，但中英合作依然顺乎时代潮流、符合两国人民期待、有利于两国和世界。

郑泽光指出，中英双方应以两国建立大使级外交关系50周年为契机，把握机遇，应对挑战，共同推动两国关系在对话与合作的正确轨道上行稳致远。秉持正确认知，增进政治互信，拓展务实合作，展现大国担当。过去50年中英合作成果丰硕，但合作潜力远未充分挖掘出来。双方应秉持互利共赢理念，发扬敢为人先精神，扩大贸易、投资、基础设施等传统领域合作，拓展医疗卫生、金融科技、数字经济等新领域合作，着力打造清洁能源、低碳科技、绿色发展等合作新亮点，推动解决全球高通胀、能源短缺、供应链紧张等问题，给两国人民和世界各国人民带来更多实实在在的利益。

郑泽光表示，中英都是联合国安理会常任理事国和具有重要国际影响的国家，应加强在国际事务中的沟通协调，展现大国责任担当。当前，乌克兰局势引发国际社会广泛关注。一些人批评指责中国在乌克兰问题上的立场，这些言论基于错误信息，缺乏事实依据。中国在乌克兰问题上的原则立场是公开透明、客观公允、一以贯之的，各方不应误读，更不应歪曲。

郑泽光说，中方对乌克兰局势发展到当前地步感到痛惜。中国历来主张，各国主权和领土完整应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则应该得到遵守，各国合理安全关切应该得到重视，国际争端应该以和平方式解决。解决乌克兰危机，当务之急是各方要一起推动当事方对话谈判，谈出结果、谈出和平，尽快停火止战，避免局势进一步恶化，尤其要防止更多平民伤亡。长远之道是有关方面要摒弃冷战思维，不搞集团对抗，通过谈判真正形成平衡、有效、可持续的地区安全架构，这样才能实现欧洲大陆的长治久安。

郑泽光强调，中方一直同各方广泛接触，积极劝和促谈。习近平主席上周五同美国总统拜登进行了视频通话，此前还同俄罗斯总统普京、法国总统马克龙、德国总理朔尔茨等多国领导人通话，王毅国务委员兼外长也分别同十多个国家的外长进行了通话，目的都是推动乌克兰局势降温，推动各方政治解决危机。我们已提出关于乌人道主义局势的六点倡议，并向乌克兰提供了多批人道主义援助物资。我们认为，美国和北约也应该同俄罗斯对话，解开乌克兰危机背后的症结，化解俄乌双方的安全忧虑。我们支持一切有利于和平解决危机的努力，将继续在乌克兰问题上发挥积极作用，同时坚决反对任何火上浇油、刺激矛盾、制造阵营对抗的做法。中国始终站在和平、正义一边，始终站在历史正确的一边。

中国驻英国大使郑泽光，中国政府欧洲事务特使吴红波，中国人民对外友好协会副会长姜江，英国外交发展部中国和东亚司司长卓丹廉，英国议会上院议员戴维逊勋爵、下院议员伯恩，英国前商务大臣凯布尔，四十八家集团俱乐部主席佩里，英中贸协主席古沛勤，英中协会主席戴维信，来自英国工商、文化、教育、科技等各界代表，以及华人和中国留学生代表以线下线上方式参加座谈会并发言。

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