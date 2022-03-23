新华社伊斯兰堡3月22日电 当地时间3月22日，国务委员兼外长王毅在应邀出席伊斯兰合作组织外长会期间在伊斯兰堡会见埃及外长舒凯里。

王毅说，中埃有着深厚友谊和牢固互信。前不久，塞西总统专程赴华出席北京冬奥会，习近平主席同他举行会见并达成重要共识，为两国关系注入强劲动力。去年中埃双边贸易额逆势增长37%，充分体现了两国经济的高度互补性。两国携手抗疫，建成非洲第一条疫苗联合生产线，彰显了传统友谊，丰富了全面战略伙伴关系内涵。中方始终将中埃关系置于中东和对非外交优先方向，愿同埃方一道，朝着新时代构建中埃命运共同体目标努力，推动中埃关系不断迈上新台阶。

舒凯里祝贺中方成功举办北京冬奥会，表示埃中友谊深厚，各领域合作卓有成效，感谢中方对埃方抗疫提供有力支持，高度评价两国联合生产疫苗发挥的关键作用，赞赏中方企业积极参与埃新行政首都、基础设施等重点项目建设。愿以两国元首共识为指引，持续深化共建“一带一路”，加速推进互利互惠务实合作。

舒凯里说，埃方年底将主办《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会，埃方高度重视中方重要作用和所作贡献，期待同中方加强协调合作，助力发展中国家实现气变目标。

王毅说，中方始终本着负责任态度参与全球气变行动，为推动达成《巴黎协定》作出了重要贡献。我们支持埃方办好COP27，愿同埃方加强沟通协调，以公约达成30周年为契机，坚守共同但有区别的责任原则，推动协定全面有效实施，确保全球应对气变沿着正确方向前行，特别是在助力发展中国家实现绿色复苏和可持续发展方面取得更多成果。

双方就中国同伊斯兰国家合作交换意见。舒凯里欢迎中方出席伊合组织外长会，表示中方的参与至关重要，向伊斯兰世界发出了强有力信号，充分体现了中方重视伊斯兰国家、愿加强同伊斯兰世界相互理解和支持的积极姿态。王毅说，中国同伊斯兰国家有着相似历史遭遇，都面临发展振兴的共同任务。面对当前动荡不定的国际局势，中方愿同伊斯兰国家加强协调，深化合作，维护拓展共同利益。

双方就乌克兰问题交换意见，认为应尊重各国主权和领土完整，致力于综合解决当前危机。舒凯里表示，埃方反对一些国家向中方施压，主张加强合作，而不是加剧矛盾。

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