本报记者 谢亚宏

当地时间3月19日，一列名为“索科”的火车从塞尔维亚首都贝尔格莱德新火车站徐徐驶出，匈塞铁路贝尔格莱德至塞第二大城市诺维萨德段（贝诺段）正式开通运营。经过3年多的建设，塞尔维亚两大城市之间首次实现高铁直通。塞总统武契奇、总理布尔纳比奇和匈牙利总理欧尔班等200余人乘坐了开通后的首班列车。

33分钟后，火车准时抵达诺维萨德，受到当地民众的热烈欢迎。武契奇在随后的开通仪式上向匈塞铁路建设者表示感谢。他表示，“高速铁路代表着塞尔维亚的未来，塞尔维亚将拥有现代化的铁路网”。匈塞铁路将进一步促进地区联通和塞尔维亚经济社会发展。欧尔班在致辞中向塞方表示祝贺。他说，匈塞两国良好的双边关系惠及两国人民。

匈塞铁路从匈牙利首都布达佩斯一直延伸到贝尔格莱德，全长约350公里。这条铁路历史悠久，建成已经超过百年。由于线路设备严重老化，平均运行时速只有约40公里。2013年11月，中国、匈牙利和塞尔维亚三国宣布合作改造升级匈塞铁路，设计时速200公里。其中，塞尔维亚境内全长183公里，分3段建设。此次开通运营的贝诺段长约80公里，其中贝尔格莱德至旧帕佐瓦段由中国企业承建。

匈塞铁路是中国—中东欧国家合作的旗舰项目，也是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的首次对接。“这是塞尔维亚的首条高速铁路，方便快捷，将会成为人们的首选出行方式。”博亚纳·米莱蒂奇是匈塞铁路项目部的工程师，他告诉记者，诺维萨德历史文化悠久，被称为“塞尔维亚的雅典”，火车站热闹非凡的景象曾是城市的一道亮丽风景。“可惜随着线路老化，火车站仿佛被遗弃了。现在，诺维萨德火车站修葺一新，我相信这里一定能恢复往日的荣光！”米莱蒂奇说。

项目部工程师约万·武科维奇期待匈塞铁路提速能带动沿线地区经济社会的发展。他说，贝诺段铁路每天最早班次从5时30分开始，最晚运营到22时30分，通行时间缩短可以让一部分人在贝尔格莱德和诺维萨德之间实现“双城生活”。更重要的是，这条客货共线电气化铁路不仅把欧盟与巴尔干国家连接起来，还将延伸至中东、里海国家沿岸，大大提升塞尔维亚在整个地区的物流枢纽作用。

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 03 版）

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