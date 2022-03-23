刘玲玲 方可圆

法国电子商务和远程销售联合会日前发布的报告显示，2021年法国网络销售及服务同比增长15.1%，交易额超过1290亿欧元，约占全年零售贸易总额的14%。报告指出，法国电子商务市场实现了持续稳健增长，展现出较大的活力和发展潜力。

该报告显示，法国有4180万网民有过网络购物，平均每年下单51次，平均年网络购物金额为3000欧元。2021年，法国电商网站数量也快速增长，网站总数已达17.7万个。全年线上销售网站记录超过21亿笔交易。

近年来，法国电子商务快速发展，网络购物成为越来越流行的消费方式。2019年，法国电子商务交易额突破1000亿欧元，成为欧洲第二大电子商务市场。疫情防控期间，电子商务实现进一步发展。特别是随着运输、旅游和休闲行业的复苏，服务业的网络销售额在一年内增长了24%。

当前，法国大多数零售业巨头都拥有线上平台，如超市集团家乐福、电器商城Darty等。为满足新的消费需求，传统零售商和实体店纷纷进行数字化转型，推出更多线上下单、远程配送或到店取货业务，并提供一系列优惠措施吸引顾客。法国超市MONOPRIX推出“线上注册会员首次购物满100欧元减30欧元”的优惠，线上用户出现快速增长。有数据显示，实体零售商的在线销售额自2019年以来增加了60%。

法国电子商务和远程销售联合会主席蒙博伊斯表示，疫情防控期间，电子商务发挥了“经济减震器”作用，零售业商家希望借力电子商务使销售“再次流动起来”。根据巴黎大区工商会的调查结果，半数以上受访商家表示，将加快数字化转型，以适应消费者网购热情和消费习惯的变化。

法国电子商务和远程销售联合会总代表洛利维耶预测，到2022年底，电子商务有望占法国零售业总额的15%以上，并将在2030年突破20%。法国政府表示，将继续支持电子商务发展，呼吁商家优化包装、配送、仓储等各个环节，实现更环保、更可持续的发展。

（本报巴黎3月22日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 15 版）

(责编：杨光宇、袁勃)