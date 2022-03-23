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移民潮加剧墨西哥边境城市人道主义危机

2022年03月23日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报墨西哥城3月22日电  （记者彭敏）试图通过墨西哥进入美国的移民源源不断，移民潮加剧了墨西哥边境城市人道主义危机。根据墨官方最新数据，墨西哥在2021年1月至10月期间共拦截22.8万名移民并遣返了8.2万人，为15年来最高。截至今年3月8日，墨西哥国家移民局今年已救助超过7万名在墨非正常滞留的移民。

　　据报道，非法贩运人口是墨西哥有组织犯罪集团的一大资金来源，墨不少边境城市又是人口过境和贩运的集中地和巨大市场，安全形势不容乐观，移民悲剧多发。墨西哥科阿韦拉州州长里克尔梅近日表示，由于科阿韦拉地区的高速公路通向美国，该地区频繁发生州警察与犯罪组织的暴力冲突。“犯罪组织对每个移民收取5000—6000美元费用。他们在不同的组织实体中有同谋，用卡车运送移民。偷运移民是有组织犯罪的大规模融资活动的一部分。”里克尔梅表示。

　　墨西哥总统洛佩斯表示，美国政府应加大对中美洲国家的投资力度，以缓解非法入境美国的移民潮问题。洛佩斯近日宣布将于今年5月访问洪都拉斯、危地马拉等国寻求共同应对之策。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月23日 15 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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