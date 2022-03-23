本报电 （记者张朋辉）中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团公使蒋端21日在联合国人权理事会第四十九届会议上代表观点相近国家作共同发言，对有关国家严重侵犯土著人权利表示关切，呼吁人权理事会关注这一问题并采取必要行动。

共同发言表示，在过去几个世纪中，有关国家对土著人进行残酷压迫和剥削，侵犯他们的基本人权和自由，掠夺土著人土地和资源，残杀土著居民，进行文化灭绝。土著儿童被强行送往所谓“寄宿学校”进行同化，他们在“寄宿学校”遭受虐待，出现大量非正常死亡案件，有关真相被掩盖至今。

共同发言指出，有关国家迄今仍未采取有效措施保障土著人权利，歧视性法律和政策仍在实施，土著人持续面临系统性歧视和不平等，他们生活在社会边缘和底层，其不利处境在新冠肺炎疫情冲击下进一步恶化。

共同发言敦促有关国家立即纠正错误，对侵犯土著人权利行为进行调查和问责，向受害者做出赔偿，彻底消除针对土著人的歧视。共同发言还呼吁人权理事会持续关注有关国家严重侵犯土著人权利问题并采取必要行动。

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 15 版）

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