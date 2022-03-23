本报记者 毕梦瀛 花 放 沈小晓

传统工业重地旧貌换新颜，城市绿色路网四通八达，可再生能源利用效率不断提高……目前，许多国家的城市持续推出多种举措，努力完善城市生态系统，创造可持续发展环境，探索建设更宜居的城市。

哥伦比亚波哥大——

“垂直森林”，城市街头一道亮丽风景

位于哥伦比亚首都波哥大的一家酒店深受民众喜爱。除了舒适度和良好服务以外，贯穿酒店设计运营的绿色环保理念是一大亮点。远远望去，酒店8层楼体外墙布满了绿色植被，像是一座“垂直森林”。据介绍，约400平方米的墙体种满了2.5万余株植物，共有55个品种。

设计团队表示，这座“垂直森林”可以起到减少热度传播的作用，即便在炎热天气下，室内也可保持凉爽。“垂直森林”还可以吸收降雨，减轻遭遇暴雨天气时排水系统的压力。雨水回收后再用于绿色植物的灌溉。在有效利用闲置空间的同时，“垂直森林”起到增强楼体防水、净化空气、缓解城市热岛效应、保持环境湿度等作用。

在波哥大，这种“垂直森林”理念已经被一些大学、商场、住宅楼、医院等采用，成为城市街头一道亮丽风景。得益于“垂直森林”，波哥大的许多建筑没有安装空调，节省了能耗。

位于波哥大东部的一座住宅楼桑塔利亚大楼有一座更大的“垂直森林”，绿化面积超3000平方米，逾11.5万株植物。这座9层建筑经过8个月的规划设计和8个月的建筑施工，于2015年12月对外开放。设计师索拉诺介绍，他们对于所选取植物做了大量调研工作，近一半为本地物种。“物种的选择至关重要，因为垂直生态系统中的物种，包括植物和微生物，会相互作用，这种生物多样性有益于植物的生长并保护它们免受害虫等可能的威胁”。

索拉诺携专家团队前往哥伦比亚西海岸的森林中采集不同科属的植物样本，进行培育。索拉诺表示，这些植物每年可过滤约2000吨有害气体，捕获大量粉尘，而用于灌溉这些植物的水资源则是来自每家每户淋浴间的循环水，充分体现了环保理念。“桑塔利亚大楼的设计超越了美学价值，是一座真正体现循环经济的生态基础设施。”

德国埃森——

华丽转身，从工业重镇到“绿色之都”

提到德国西部鲁尔区的埃森市（见图，影像中国），不少人脑海中是一幅烟囱林立、粉尘漫天的重工业城市场景，因为这里曾是德国重要的煤钢基地和重工业摇篮之一。事实上，自1986年关闭了最后一座煤矿后，埃森便开始加强绿色城市建设。

经过几十年的努力，埃森实现华丽转身，成为一座鸟语花香、绿树成荫的城市，市内约68%的土地已实现绿化。曾经废弃的炼钢厂房里，改造出运动场、林地和湖泊，郁郁葱葱的草坪上游人如织。2017年，得益于转型的成功实践以及其经验对同类型城市发展极具借鉴价值，埃森被欧盟评为“欧洲绿色之都”，这也是该项荣誉首次颁发给一座拥有采矿和重工业历史的城市。

“从灰色到绿色”，这正是埃森甚至整个鲁尔区确定的长期发展方针。获评“欧洲绿色之都”也为埃森进一步推进绿色发展战略提供了机遇。埃森市负责环保的副市长西蒙娜·拉斯科布强调，除了进一步扩大绿化面积，也要将清澈的河流还给市民。

埃姆舍河生态修复工程被认为是埃森正在实施的最有可持续发展象征意义的项目之一。在过去一个多世纪的时间里，工业废水和生活污水曾日夜不停排入埃姆舍河中，导致其成为德国甚至是欧洲最脏的河流之一。

修复工程最核心的内容是污水治理，通过修建一条51公里长的地下污水管道将废水排到污水处理厂以及修建地下泵站，将河床内历史积存的污水抽至地表进行处理。整个修复工程耗时30余年，花费了约55亿欧元。曾经臭气熏天的河道再度成为当地市民休闲度假的好去处；河中生活的物种种类也比30年前增加了两倍，大约有500种生物重新回到了这片水域。

埃森还将目光投向了绿色出行等多个有利于城市可持续发展的领域。市内的巴尔德内湖上已经开始运行零排放的甲醇燃料游船。总长超过300公里的80余条自行车专用道，为减少汽车出行提供了基础。更多和鲁尔河水系相伴的车道，以及由废弃铁路线路改建的“自行车快速路”将进一步提高骑行的舒适度和跨区域骑行的可行性。

阿联酋迪拜——

清洁能源，助力打造绿色宜居环境

迪拜常年高温、缺水，植被覆盖率低。为应对环境和经济发展挑战，在2021年3月公布的《迪拜2040年城市总体规划》中，政府提出通过有效利用能源，推动城市绿色发展、发展可持续交通、提供高质量服务设施等，以实现建设宜居城市的目标。

可再生能源是实现绿色和可持续发展的关键。目前正在进行第四和第五期工程建设的迪拜马克图姆太阳能公园，是世界上最大的单体太阳能公园，总投资500亿阿联酋迪拉姆（1美元约合3.7阿联酋迪拉姆）。该园区使用光伏和聚光太阳能技术，为市民提供清洁能源。根据规划，到2030年，园区发电装机容量将达5000兆瓦，每年可减少超过650万吨碳排放。

迪拜水电局2014年启动屋顶太阳能系统建设项目，鼓励家庭和建筑业主在屋顶安装光伏电池板，并连接到迪拜水电局电网，用电后剩余电力将智能输出至迪拜水电局电网。截至2021年7月底，已有6794个站点接入电网。

在交通方面，迪拜积极推广电动汽车，于2015年启动“电动汽车绿色充电器”项目，推出限时免费充电、停车，降低注册费等优惠政策。迪拜道路和交通管理局还通过增加公共交通乘客比例、在街道和地铁站使用LED灯、公共设施安装太阳能电池、引入使用地面供电系统的有轨电车等方式，减少交通系统碳排放。迪拜道路和交通管理局表示，希望到2050年实现公共交通零碳排放，电动和氢动力公共交通的使用率达到100%。

“绿色和可持续发展是迪拜为未来做好准备的关键。”阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德说，创造可持续的发展环境有利于缓解热岛效应，完善城市生态系统，保护民众健康和安全，是努力推动城市发展、为现在和未来提供高品质生活的核心。

（本报里约热内卢、柏林、开罗3月22日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 15 版）

(责编：杨光宇、袁勃)