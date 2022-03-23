本报北京3月22日电 （记者任皓宇）针对美方称将对中方一些官员实施签证限制，外交部发言人汪文斌22日表示，美方声明违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，中方对此坚决反对，敦促美方立即撤销所谓制裁，否则必将予以对等反制。

当日例行记者会上，有记者问：21日，美国国务卿布林肯发表声明称，美将对在中国境内外和美国境内参与镇压少数民族、宗教团体、异见人士等侵犯人权行为的中国官员实施签证限制。中方对此有何评论？

汪文斌表示，美方的声明充斥着意识形态偏见和政治谎言，对中方进行污蔑抹黑，无端打压中方官员，违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。中方对此坚决反对。

“中国的人权状况怎么样，中国人民最有发言权，轮不到美方指手画脚。”汪文斌说，中国政府坚持以人民为中心的人权理念，认真落实“尊重和保障人权”的宪法原则，把生存权、发展权作为首要的基本人权，协调增进全体人民的经济、政治、社会、文化、环境权利，努力维护社会公平正义，促进人的全面发展。中国成功走出一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，推动中国人权事业取得了历史性成就。14亿多中国人民在人权保障上的获得感、幸福感、安全感不断增强，中国的人权状况处于历史的最好时期，国际社会对此有目共睹。

汪文斌说，世界上最大的人权侵犯者恰恰是美国。历史上，美国从肉体、土地、文化等各个方面对印第安人进行屠杀、驱逐、同化，全方位、系统化地侵犯印第安人人权，早已构成事实上的种族灭绝。美国在建国后的一百多年里对印第安人进行系统性种族清洗。美国印第安人口从15世纪末的500万骤减到20世纪初的25万。美国政府还对印第安文化实施同化政策，导致印第安人文化灭绝。

汪文斌说，印第安人的悲惨遭遇，远远不是美国人权劣迹的全部。美方应对新冠肺炎疫情不力，已经使超过97万美国人民不幸丧生；美国国内长期性系统性种族歧视痼疾难除，弗洛伊德们“不能呼吸”。美国还对外发动侵略，侵犯别国人民人权，给别国人民造成深重灾难，甚至公然鲸吞阿富汗央行被冻结的70亿美元资产，抢走阿富汗人民的救命钱，给阿人道危机火上浇油。就是这样的美国还整天以“保护人权”为名叫嚣对别国进行打压制裁，这样的把戏注定失败。

“我们敦促美方切实反省纠正自身在人权领域犯下的累累罪行，同时客观公正看待中国人权状况，停止对中方蓄意抹黑打压，立即撤销针对中方官员的所谓制裁，否则中方必将予以对等反制。”汪文斌说。

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 15 版）

(责编：杨光宇、袁勃)