新华社伊斯兰堡3月22日电 当地时间3月22日，国务委员兼外长王毅在伊斯兰堡会见伊斯兰合作组织秘书长塔哈。

王毅说，中国外长首次出席伊斯兰合作组织外长会，体现了双方关系的不断发展和彼此互信的进一步增强。中国同伊斯兰世界关系源远流长。双方在涉及对方核心利益问题上相互支持，在抗击新冠疫情中共克时艰，在各自发展进程中携手同行。中方愿以此次与会为契机，将中伊团结友好合作提升至新水平。

塔哈代表伊合组织50多个成员国欢迎中方与会，表示伊中交往历史悠久，伊斯兰国家珍视同中国的友谊，中国外长出席将进一步提振双方关系。伊方赞赏中方率先向伊斯兰国家提供抗疫帮助，对伊斯兰最不发达国家和伊斯兰开发银行提供支持，并协助培训数千名非洲伊斯兰国家留学生，助力非洲提升自主发展能力。伊合组织愿同中方加强政治磋商，拓展交往渠道，深化经贸、金融、人文、文明对话等交流合作，为双方人民带来更多利好。

王毅表示，伊合组织是伊斯兰国家团结自主的象征，也是中国发展同伊斯兰国家关系的桥梁。伊合组织加强成员国团结的理念，正是中方长期倡导的；伊合组织致力于维护巴勒斯坦人民的正义事业，正是中方一直追求的。中国和伊斯兰国家都是发展中国家，我们有着相似的历史遭遇，共同的发展需求，在加强南南合作、倡导多边主义，抵制强权政治，反对单边霸凌，促进国际关系民主化方面有着广泛共识。中方支持伊斯兰国家维护主权、独立和领土完整，探索符合自身国情的发展道路，愿继续同广大伊斯兰国家坚定站在一起，维护我们的正当发展权利，扩大我们在国际上的共同声音，增强我们在国际社会中的正能量。

王毅表示，中方愿推动双方关系不断取得新成果。将再向伊斯兰国家提供3亿剂疫苗，帮助伊合组织非洲成员国提升抗疫能力，打造团结抗疫样板。愿加强教育培训合作，共同办好第五届中伊文明对话研讨会。

双方还就巴勒斯坦、阿富汗等问题交换意见。塔哈赞赏中方一贯主持公道，表示实现和平与稳定离不开中国的支持，愿同中方加强对话交流，促进相互理解，共同应对挑战。

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