新华社伊斯兰堡3月22日电 当地时间3月22日，国务委员兼外长王毅在应邀出席伊斯兰合作组织外长会期间在伊斯兰堡会见索马里外长阿卜迪赛义德。

王毅说，索马里是非洲之角重要国家，有着良好发展禀赋。由于地缘政治等因素，索国家建设受到干扰，民生改善任重道远。中方支持索各派加强协调，聚焦发展振兴，维护政治社会稳定。中索是好朋友、老朋友，我们一贯支持索维护主权、安全和领土完整，从不干涉索内政，从不谋求地缘利益，从不参与大国博弈，愿继续为索和平稳定发展作出贡献。

阿卜迪赛义德表示，索中有着强有力的历史关系，中国是索马里可信赖的朋友。感谢中方长期以来的支持帮助，期待在实现和平、安全、发展方面继续得到中方支持，希望借鉴中方治国理政特别是脱贫经验。

王毅表示，发展优先和民生改善是习近平主席提出全球发展倡议的重要内容，中方愿在倡议框架下同索方深化治国理政经验交流。中方将推动对非合作“九项工程”在索落地，正在加紧落实对索紧急粮援，愿继续提供人道主义物资援助、人员培训，加强农业、渔业、卫生、能力建设等领域务实合作。

阿卜迪赛义德介绍了当前非洲之角局势和非盟索马里特派团情况，高度评价中方推动非洲之角团结合作，赞同召开非洲之角和平会议。王毅表示，中方愿继续为非洲之角和平稳定贡献智慧和力量。

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