本报记者 赵益普

开栏的话

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央始终以世界眼光关注人类前途命运，从人类发展大潮流、世界变化大格局、中国发展大历史正确认识和处理同外部世界的关系。中国特色大国外交以服务民族复兴、促进人类进步为主线，致力于推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体，得到国际社会的广泛理解、支持和认同。

大道之行，天下为公。从今日起，本报推出“大道之行”栏目，邀请外国政党政要、国际知名人士和友好人士以亲身经历讲述他们与习近平总书记的交往故事，倾听他们对习近平总书记大党大国领袖风范、人民情怀和世界胸怀的体会和感悟，分享他们对中国共产党团结带领亿万中国人民不懈奋斗，为世界发展、人类进步作出巨大贡献的观察与思考。

记者采访柬埔寨国王西哈莫尼时，他刚刚应习近平主席邀请，赴华参加了北京冬奥会开幕式。他首先与记者分享了自己的冬奥体验：“北京冬奥会无与伦比！祝贺习近平主席、中国政府和人民以及北京冬奥组委。”西哈莫尼参加过2008年北京奥运会开幕式。“北京冬奥会和冬残奥会的主题口号是‘一起向未来’，这是一个鼓舞人心的口号，奥林匹克精神可以让人类更团结。”

中柬友好，厚植于绵延千年的真挚情谊，升华于两国高层的精心培育。

西哈莫尼同习近平主席有过多次亲切友好交谈。“印象最深的一次是在2020年11月，习近平主席在北京人民大会堂会见了我。习近平主席得知我刚刚沿着西哈努克太皇和莫尼列太后50年前的足迹访问了延安，表示这既是传承友好之旅，也是增进友情之旅。他还表示，希望同柬方接续努力，推动中柬全面战略合作伙伴关系不断迈上新的台阶。”

巍巍宝塔山，潺潺延水河。西哈莫尼至今仍对2020年的延安之行记忆犹新。在参观梁家河村时，西哈莫尼了解到习近平主席当年来到这里插队，并与村民同吃同住同劳动。“习近平主席年轻时在那里住窑洞、睡土炕，干很多很重的农活，吃的饭菜里常常好几个月见不到肉，他对农村生活有着真真切切的体会。”西哈莫尼说，“后来，年轻的习近平带领梁家河村民发展生产，这也让他十分清楚农民的需求。”

在西哈莫尼看来，从人民中走出来的习近平，“始终把人民放在心中最高位置”。在梁家河村史馆，西哈莫尼了解到，青年习近平有一个朴素的心愿，就是让乡亲们富裕起来。在离开了梁家河后，习近平主席多次回到梁家河村探望，“他一直牵挂着生活在农村的父老乡亲，这让我深受感动。”西哈莫尼说，如今的梁家河村和50年前相比已经发生了翻天覆地的变化，“梁家河村是中国农村发展的一个例子。在习近平主席的带领下，中国越来越多农村地区民众过上更好的生活，习近平主席正让中国梦一步步实现。柬埔寨人民为中国的发展感到高兴”。

“习近平主席既是一位有着远大抱负和坚定信念的大国领袖，也是一位充满智慧和远见卓识的无私领导者。他忘我工作，只考虑国家前途和发展。”西哈莫尼表示，2021年中国全面建成了小康社会，到2035年还将基本实现社会主义现代化，2050年全面建成社会主义现代化强国。“相信在习近平主席的带领下，中国人民一定能把国家建设得更加繁荣富强，中华民族伟大复兴的中国梦一定能早日实现。”

患难见真情，患难见格局。习近平主席坚定支持全球团结抗疫，西哈莫尼对此表示高度赞赏。新冠肺炎疫情发生以来，中国不仅成功控制住国内疫情，而且承诺让疫苗成为全球公共产品。“在习近平主席的领导下，中国正在履行这一承诺。”中国已向120多个国家和国际组织提供超过21亿剂新冠疫苗，成为对外提供疫苗最多的国家，目前柬埔寨获得的疫苗90%以上来自中国。

在西哈莫尼看来，习近平主席对全球抗疫合作的支持，就是构建人类命运共同体理念的生动实践。“构建人类命运共同体，推动实现共商共建共享，这是习近平主席为快速发展的中国如何与世界相处提供的答案，从中可以看出他充满智慧的全球治理观。”西哈莫尼表示，人类命运共同体理念强调和平发展、互利共赢，这表明中国不会走国强必霸的道路，中国人民是热爱和平的。

“建交60多年来，柬埔寨一直是中国全方位密切联系的老朋友，柬中友谊不断发展壮大。”西哈莫尼表示，近年来，柬中两国政治上高度互信，经济上互惠互利，国际事务上密切协调。习近平主席提出的共建“一带一路”倡议也在柬埔寨落地生根、开花结果。中国多年来一直是柬埔寨最大的贸易伙伴、最大投资国和最大发展援助伙伴，“期待兄弟般的两国人民，持续巩固合作关系，推动地区和平、稳定、发展和繁荣。”西哈莫尼说。

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)