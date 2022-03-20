人类只有肤色语言之别，绝无高低优劣之分。然而，西方一些媒体近期在报道乌克兰危机和因此产生的难民问题时，却频频发表种族主义言论，暴露出这些人内心深处根深蒂固的“西方中心主义”“文明优越论”思维。这些种族主义言论已引发相关国家和地区人民的强烈不满。

美国哥伦比亚广播公司记者在乌克兰首都基辅出镜时公然说，这里“不是一个如伊拉克和阿富汗那样冲突持续几十年的地方”，“这是相对文明的、相对欧洲的城市”。美国全国广播公司记者在一档节目中说：“这些不是来自叙利亚的难民，他们是基督徒，他们是白人，他们与我们很相似。”法国商业调频电视台记者也有类似论调：“我们现在谈论的不是叙利亚人逃离战争，我们谈论的是欧洲人为了保命开着与我们相似的车离开。”英国广播公司借乌克兰官员的嘴吐露心迹：“看到金发碧眼的欧洲人遇害让人心痛。”还有一些西方媒体也进行了类似报道。这些媒体自认为“相对文明”，却向受众发表种族主义言论，让世界看到了它们实在“不那么文明”。

这些西方媒体对不同国家、不同种族、不同宗教信仰的人民赤裸裸搞双重标准，严重违背其自我标榜的所谓新闻专业主义，也不符合媒体应有的基本职业道德标准，折射出西方一些人长期固有的文明优越感。埃及媒体人苏珊娜·加伯在社交媒体上指出：“我想提醒西方记者：对中东人民的种族主义不应包含在你对乌克兰的报道中。”伊拉克大学新闻系教授穆罕默德·朱布里表示，在伊拉克、叙利亚、也门难民问题上，西方经常保持沉默，仿佛这些地方的人民低人一等。

任何人的生命都应获得相同的关爱。西方一些媒体在报道中突出“白人”“欧洲人”的身份认同，以自我设定的标准将不同种族分出“文明等级”，并有选择地展现所谓同情，这是典型的种族歧视行为，严重背离人道主义初心和人权保护原则。针对西方媒体的种族主义言论，联合国难民署发言人近日强调，无论流离失所者来自乌克兰，抑或阿富汗、叙利亚，“我们必须记住，他们都是人”。有欧洲人权保护组织指出，在人道主义问题上搞双重标准，反映出价值观的深度倒退、危险的歧视性思维以及对基本人权原则的无知。

西方媒体暴露出的“西方中心主义”“文明优越论”，恰恰是西方给叙利亚、伊拉克、阿富汗等国家和地区带来深重灾难的重要原因。正如伊朗《德黑兰时报》刊文指出的，西方媒体似乎认为，战争只发生在“不文明”的地区，实际上，那些发生在西亚和北非的战争，绝大多数是自认为“文明”的西方国家挑动的。这些战乱和冲突给当地造成严重的人道主义灾难。西方一些媒体不但刻意忽视中东动荡的根源，反而歧视中东国家和人民，这再次暴露出一些西方人士内心深处对“文明优越论”和霸权主义思维的盲信。

人类文明是多彩的，也是平等的。对待不同文明，应该秉持平等和尊重，摒弃傲慢和偏见。西方一些媒体应该引以为戒，早日抛弃双重标准，多做有利于文明交流的事情，真正为和平服务，而不是任由“西方中心主义”“文明优越论”泛滥，沦为霸权主义和种族主义的帮凶。

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