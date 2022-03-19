新华社北京3月19日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部发言人科纳申科夫19日表示，俄军18日使用“匕首”高超音速导弹系统摧毁了乌克兰武装部队位于伊万诺-弗兰科夫斯克州的一个大型地下导弹和航空弹药库。乌克兰谈判代表、乌总统办公室顾问波多利亚克18日说，由于乌俄“相互排斥”的立场，双方谈判可能拖延数周。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫19日表示，俄军18日使用“匕首”高超音速导弹系统摧毁了乌克兰武装部队位于伊万诺-弗兰科夫斯克州的一个大型地下导弹和航空弹药库,并利用“棱堡”岸防导弹系统摧毁了数个位于敖德萨州的乌无线电工程情报中心。他说，自俄方开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方196架无人机、1438辆坦克和其他装甲车辆、145台多管火箭炮、556门野战火炮和迫击炮、1237辆特种军用车辆。

——乌克兰武装部队总参谋部19日发布最新战报称，截至19日，俄军在对乌作战中死亡人数约14400名，损失坦克466辆、装甲车1470辆、火炮系统213套、多管火箭炮72套、防空系统44套、固定翼飞机95架、直升机115架、汽车914辆、舰船3艘、燃油运输车60辆、战术无人机17架。

——乌克兰副总理伊琳娜·韦列修克19日表示，当天各方就开通10条人道主义通道达成一致，乌方当天将派车队赴马里乌波尔将当地民众疏散至扎波罗热州别尔江斯克市，此外在基辅州、卢甘斯克也开通多条人道主义通道，乌方计划当天向赫尔松州运送4车人道主义物资。

——俄罗斯总统普京19日应约与卢森堡首相贝泰尔通电话。这是双方在本周内就乌克兰局势进行的第二次通话。据俄总统网站消息，普京说，乌克兰武装力量不断对顿涅茨克和卢甘斯克多地进行导弹袭击，导致大量平民伤亡。他还表示，美国在乌克兰的军事生物活动不可接受，对俄罗斯乃至整个欧洲都构成了巨大危险。

——据乌克兰总统网站消息，乌总统泽连斯基18日发布视频讲话说，欧盟将向乌克兰提供第二笔3亿欧元的宏观金融援助，乌克兰与欧盟正在讨论对俄实施进一步制裁。泽连斯基的社交媒体官方账号18日发布消息说，泽连斯基当天与欧洲理事会主席米歇尔通了电话。

——普京18日在莫斯科出席一场纪念活动时表示，顿巴斯地区民众成为军事行动的目标，他们被围困并遭遇炮火与空袭。俄方开展特别军事行动的根本原因是为了使当地民众免遭苦难。

——乌克兰谈判代表、乌总统办公室顾问波多利亚克18日接受彭博电视台采访时表示，由于乌俄“相互排斥”的立场，双方谈判可能拖延数周。他表示，乌方在某些方面绝不妥协，“我们不能放弃任何领土”。

（参与记者：李东旭、李奥、耿鹏宇、华迪）

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