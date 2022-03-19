新华社北京3月19日电 请看新华社记者从俄罗斯莫斯科、乌克兰哈尔科夫、塞尔维亚贝尔格莱德发回的报道——

@俄罗斯莫斯科

俄罗斯和乌克兰之间的谈判18日继续以视频方式进行。俄方代表团团长、总统助理梅金斯基18日说，乌克兰中立地位及其不加入北约是谈判的关键议题之一，双方在这一议题上尽可能拉近了各自立场。但双方就乌克兰“去军事化”问题的谈判尚处在“半程中”。

俄总统新闻秘书佩斯科夫当天强调，俄乌两国总统能否会面取决于正处于商议阶段的协议文本情况。

据俄新社报道，乌克兰外长库列巴18日在接受《乌克兰真理报》采访时说，乌总统泽连斯基准备与俄总统普京会晤，如果俄罗斯领导人表现出意愿，会晤可以在明后天举行。

俄总统普京18日与德国总理朔尔茨、法国总统马克龙分别通电话，讨论乌克兰局势问题。

这张俄国防部3月17日提供的视频截图显示的是，俄军辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫在俄罗斯莫斯科举行的吹风会上展示的美在乌境内开展生物军事项目的相关信息。新华社/卫星社

俄军辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫17日表示，俄国防部从乌克兰生物实验室工作人员处获取的文件表明，美国与其北约盟友在乌境内开展了生物军事项目。

基里洛夫在会上展示了一份日期为2015年3月6日的文件。文件上有相关人士签名及几个组织的印章，可证明美方直接参与资助乌境内的生物军事项目。

基里洛夫说，美方为乌国防部位于基辅、敖德萨、利沃夫和哈尔科夫的多个实验室提供了3200万美元资金。相关实验室被选定执行“UP-8”项目，研究汉坦病毒、克里米亚-刚果出血热和钩端螺旋体病的病原体。研究它们是因为这些病原体在俄乌境内有自然分布，使用这些病原体可被掩饰为疾病自然暴发。

@乌克兰哈尔科夫

据乌克兰媒体报道，乌克兰东部哈尔科夫市一大型购物中心17日遭俄军炮击后起火。

据当地紧急情况部门消息，大火发生于当地时间下午两点左右，火势蔓延至7万平方米区域。

塞尔维亚球迷拉横幅细数美国、北约轰炸或挑起战争的国家和地区。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

@塞尔维亚贝尔格莱德

在塞尔维亚首都贝尔格莱德17日举行的一场足球比赛中，塞尔维亚观众拉起多条横幅，细数美国、北约过去几十年来轰炸或挑起战争的国家和地区名单，并高唱反战歌曲，以此讽刺西方在“反战”方面的双重标准。

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