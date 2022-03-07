新华社利雅得3月6日电（记者胡冠 王海洲）沙特阿拉伯首届世界防务展6日在首都利雅得开幕，中国国家国防科技工业局组织8家中国企业以“中国军工”展团亮相展会。

沙特首届世界防务展共有来自45个国家和地区的600余家展商参展，设立15个国家展团，展览总面积达到90万平方米，中方参展面积1917平方米，是参展规模最大的国家展团之一。

沙特军事工业总局（GAMI）局长艾哈迈德·欧哈利表示，全球参展商对参加沙特世界防务展的兴趣极大，将这看作与沙特的国防和安全防务系统合作的最佳时机。在技术转让、人才发展和国防工业化等方面，沙特对有着共同愿景的国际制造商和服务提供商敞开大门。

“中国军工”展团携航天长征国际贸易有限公司、中国精密机械进出口有限公司、中航技进出口有限责任公司、中国船舶工业贸易有限公司、中国北方工业有限公司、中电科技国际贸易有限公司、中国电子产业工程有限公司、保利科技有限公司8家中国企业亮相展览，展出了翼龙-2、彩虹-5、WJ-700等多型无人机，运-9E运输机、LY-80防空系统、155毫米自行炮、SR5多管火箭系统、JY-27A对空警戒雷达、电子战防御系统、多用途无人艇、反无人机系统等多款高端装备。

中国北方工业有限公司驻沙特代表处总代表沈宇杰在接受新华社记者采访时表示，本届防务展为世界各国参展商提供了展示国防安全领域尖端设备和交流互鉴的平台。“北方公司精心挑选适合中东市场的产品参加首届展览，展出的155毫米自行炮、SR5多管火箭系统两个实装吸引了不少参观者的目光。期待本届展会能够进一步提高中国军工的国际影响力和整体形象。”沈宇杰说。

沙特世界防务展由沙特军事工业总局（GAMI）创立，计划每两年举办一次。本届展会聚焦陆地、海洋、空中、太空和安全系统五个国防工业领域，并设置了分会论坛、飞行特技表演等活动。展览为期4天，将持续至3月9日。

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