本报记者 周翰博

“北京冬奥会不仅将是一届最具规模且独具特色的冬奥会，而且将成为近年来最具观赏性的冬季体育赛事之一。”2月2日，塔吉克斯坦总统拉赫蒙在塔首都杜尚别接受中国媒体联合采访时表示，无论在体育设施、日常条件，还是在安全保障等方面，中国已经为这一体育盛事做好充分准备。

“很高兴北京即将成为世界上首个既举办过夏奥会又举办冬奥会的‘双奥之城’，这彰显了中国的强大实力和中国人民取得的骄人成就。”拉赫蒙表示，回忆起2008年在北京出席第二十九届夏季奥运会开幕式的场景，“我依然心潮澎湃，当时中国四处洋溢着的节日氛围深深感染了我。”

1992年1月，中国同塔吉克斯坦建立外交关系。回顾过去30年两国关系发展历程，拉赫蒙强调，在双方共同努力下，两国交往不断提质升级，达到全面战略伙伴关系的水平。双方在互信基础上定期举行政治对话，为两国关系发展指明了方向，提供了动力。中国是塔吉克斯坦的主要经贸伙伴之一。塔中贸易、经济和投资领域合作取得丰硕成果，在交通、能源、工业等战略领域共同实施了一批重要基础设施项目。

拉赫蒙多次到访北京，每次都会惊叹于城市面貌的巨大变化。“这是一座将伟大的古建筑与摩天大楼等现代设计完美融合的城市。”拉赫蒙表示，他很高兴应邀再次访华，出席北京冬奥会开幕式。

拉赫蒙强调：“塔吉克斯坦是第一个同中国签署共建丝绸之路经济带谅解备忘录的国家。塔中共建‘一带一路’合作前景广阔。中方提出的全球发展倡议具有巨大潜力。塔吉克斯坦坚定致力于发展同中国在各领域的密切合作，愿不断用最新的内涵以及符合两国人民利益的实际行动来充实全面战略伙伴关系。”

拉赫蒙向中国人民送上春节祝福：“祝愿友好的中国繁荣昌盛，中国人民幸福安康，预祝北京冬奥会取得圆满成功！”

《 人民日报 》（ 2022年02月04日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)