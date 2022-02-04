在受邀出席北京冬奥会开幕式前夕，俄罗斯总统普京接受了中央广播电视总台台长兼总编辑慎海雄的书面专访。

专访如下：

慎海雄：尊敬的总统先生，很高兴有机会再次采访您！首先热烈欢迎您来到中国出席2022北京冬奥会开幕式。2014年2月，习近平主席应邀参加在俄罗斯索契举办的第二十二届冬奥会开幕式，那次也是中国国家元首首次出席在境外举行的大型国际体育赛事。习近平主席当时说，“邻居办喜事，我当然要专程来当面向你贺喜”。今年，中国遇上首次举办冬奥会，而且是在春节期间，这件大喜事，中国在申办冬奥会时明确提出“带动三亿人参与冰雪运动”的愿景，现在，甚至在我的家乡——位于中国南方的浙江也建有滑雪场。您在全球首脑中第一个明确表态出席冬奥开幕式。您认为，体育在中俄两国“邻里之间”扮演什么样的特殊角色，两国在冰雪文化、冰雪运动、冰雪产业方面如何进一步加强交流合作？您期待本届冬奥会俄罗斯取得什么样的成绩？可以大胆预测一下俄罗斯将获得多少枚金牌吗？

普京：我很早就认识习近平主席，作为在解决世界问题上有着许多共同看法的好朋友和政治家，我们一直保持密切沟通。因此，我立即接受了他提出的访华邀请，我要与中国朋友一起分享举办今年这一全球重要体育盛会——冬奥会的喜悦。值得注意的是，这届历史上首次在中国北京举办的冬奥会，将在中国农历新年春节期间举行，而北京也成为了历史上首座获得了夏季和冬季奥运会举办权的城市。

我知道举办方已经为奥运会做好了准备，大规模投资建设体育和交通基础设施，兴建现代化的体育场馆，并为确保外国运动员、教练员和记者在中国逗留期间的安全创造了条件。

我相信，如此高质量的奥运会开赛准备，将有助于奥运选手充分发挥他们的意志品质，使他们在公平、不屈不挠的竞技中展示自己的技能，实现既定目标。当然，我们会为我们的运动员加油，为他们的每一次胜利、每一项成就而欢欣鼓舞。但是，能取得多少成就，以及奖项的价值有多大——就只有比赛才能证明。而疫情也可能影响运动员参赛，进而影响最终的成绩。

体育是人类文明的一个独特现象。而举办大型体育盛会，有助于拉近人与人之间的距离，加深相互了解，促进普遍公认的“公平竞赛”原则。2014年索契冬奥会、2018年国际足联世界杯等大型体育赛事在我国成功举办，就是这方面的生动印证。

俄罗斯一直并将继续致力于传统的奥林匹克价值观。我们反对将体育政治化，反对将体育作为施压、不公平竞争和歧视的工具。我们认为，对个人违法实施“集体惩罚”的做法是不可接受的，但这种做法最近已变得司空见惯。当然，我们强烈谴责运动员使用违禁药物，主张为消除在体育运动中使用兴奋剂开展广泛的国际合作。

我国拥有发达的基础设施，拥有以冠军和传统项目著称的运动学校，以及举办重大国际比赛的经验，并且我们的运动员曾经打破过许多世界纪录，所有这些都有助于我们的公民，特别是年轻人从事体育运动，促进全民健康，并为未来的体育成就奠定坚实的基础。我们计划，到2024年，经常参加体育锻炼的人口比例将达到55%，到2030年，将达到70%。

俄罗斯与中国在体育运动领域的联系，具有广泛和全面的特点，在双边人文合作中占有重要地位。许多赛事，包括冬季运动项目的赛事，已经真正成为标志性赛事。其中包括：俄中冬季青少年运动会，以及两国边境地区的球队每年在阿穆尔河（黑龙江）上进行的冰球友谊赛。俄中体育联合会和职业俱乐部之间的交流也得到了积极发展。例如，几年来，中国“昆仑鸿星”冰球俱乐部一直在“俄罗斯大陆冰球联赛”中比赛——这是我在2016年访问中国时达成的协议。此外，我们在培养青少年从事冰球运动方面也建立了互动。2018年6月，我和习主席共同观看了在俄罗斯和中国的孩子们之间举行的一场冰球友谊赛。

2021年12月，我和习近平主席宣布2022—2023年为“俄中体育交流年”，这必将成为我们两国人民生活中重大且引人注目的事件。该主题年包括在大众和青少年体育、教育、体育科学和培养人才领域开展大约500场不同的活动。其中最为成功的活动将会定期举行。

我相信，北京一定会以最高水平举办冬奥会。祝所有运动员、奥运选手比赛顺利、取得好成绩，祝所有来宾拥有美好难忘的感受和愉快的心情。

慎海雄：在历经了“相互视为友好国家”“建设性伙伴关系”“战略协作伙伴关系”“全面战略协作伙伴关系”之后，2019年6月，两国关系提升为“中俄新时代全面战略协作伙伴关系”。2021年6月28日，您与习近平主席视频会晤时宣布将《中俄睦邻友好合作条约》延期，请您谈谈这对两国关系的重要意义是什么？

普京：20多年前签署的《俄中睦邻友好合作条约》是一份为长期稳定发展俄中全面战略协作伙伴关系奠定法律基础的基本纲领性文件。因此，去年6月28日，我和中国国家主席习近平共同决定，将该条约再延长五年。

这是一份具有深刻思想的文件，其中许多条款在当今瞬息万变的国际形势下继续发挥着重要作用。

俄中关系在平等和非意识形态化的基础上发展。我们的伙伴关系是稳定的，具有独立价值，它不受政治影响，也不针对任何人。这种关系建立在尊重和考虑彼此根本利益、遵守国际法和《联合国宪章》的基础之上。

此外，基于该条约形成的政治互信使我们两国能够建立有效的多层次国家间合作架构，两国领导人的会晤在其中发挥着关键作用。

中国稳居俄罗斯贸易伙伴之首。尽管受到疫情限制，初步数据显示，去年双边贸易额仍达到了1400亿美元的历史新高。

中国是我们在国际舞台上的战略伙伴。在全球议程的大多数问题上，我们的立场一致或非常接近。我们在联合国、金砖国家、上合组织、“二十国集团”、亚太经合组织、东亚峰会等主要多边组织和机制内保持密切协调，对当前复杂的世界局势具有稳定作用。

总而言之，我想重申：我们在《俄中睦邻友好合作条约》中确立的理念，使我们两国的伙伴关系达到了前所未有的高水平，其性质和规模发生了质的改变，并为进一步携手共进创造了条件。

慎海雄：如果您允许的话，我还想代表中国网友和广大的冰雪运动爱好者问您一个问题。三年多前我采访您的时候，您提到偶尔会“试着”打一打冰球。但事实证明，您当年的说法过于谦虚了。就在去年（2021年）5月举行的全俄夜间冰球联盟比赛中，您开场30秒破门，一人独进8球，水平不输专业运动员。您有什么秘诀可以和中国的冰雪运动爱好者分享吗？如果让您预测一下，您认为本届冬奥会冰球比赛谁会为俄罗斯队打入第一个进球呢？冰球之外，您现在最想“解锁”的冰雪运动技能是哪一项？

普京：我认为自己没有资格向爱好冰球的人们提供任何建议。还是让专业的冰球运动员和教练员来做这件事。在我看来，从事什么运动不重要，重要的是，人们应当经常从事自己喜爱的运动。持之以恒，坚定地朝着既定目标迈进，然后逐渐掌握技能。

冰球在俄罗斯有着悠久的传统，非常受欢迎。2011年创建的夜间冰球联盟在这里占据着特殊地位。如今，该联盟拥有近1100支球队，汇集了来自我国大部分地区的2万多名冰球运动员。我们许多著名的奥运冠军、世界冠军都在积极参与发展这个项目，非常感谢他们。

我们在这方面取得的成就是显而易见的。去年，我国的冰球业余爱好者的数量超过了62万人，而这个数字还在不断增加。

我很乐意在日程允许的情况下参加联盟的活动。但是，我的运动兴趣并不仅限于此。只要有机会，我就会去滑雪。我还喜欢冬季两项和花样滑冰，在这两个项目上我国运动员一直拥有很强的实力。我感兴趣的还有跳台滑雪。不过，由于时间不够，我只能在电视上观看比赛。

当然，我们非常期待在即将到来的冬奥会上，我们的冰球运动员能够有出色表现。俄罗斯拥有一支训练有素、具有团结精神和必胜意志的“冰球军团”，他们当中的每个人都有能力成为第一个将冰球打入对方球门的人。

毫无疑问，冬奥会上的冰球比赛将一如既往地精彩纷呈，令人难忘。我们将为好看的冰球比赛助威，当然，我们相信我们的冰球健儿，并预祝他们勇创佳绩。

（新华社北京2月3日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月04日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)