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法国巴黎中国文化中心推出“文艺中国”新春特别节目

2022年02月03日15:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎2月3日电 （记者刘玲玲）法国巴黎中国文化中心2月2日在其官网及脸书、哔哩哔哩等平台隆重推出“文艺中国”新春特别节目，携中国艺术界优势力量，陪伴在法华侨华人及留学生过个文艺年。

“文艺中国”是文化和旅游部专有舞台艺术线上演播平台，以社会各界知名文艺工作者向全球华人大拜年的方式，精心制作展示各界艺术家的优秀作品，营造幸福祥和的节日氛围。

“文艺中国”新春特别节目。巴黎中国文化中心供图

据介绍，“文艺中国”新春特别节目阵容强大，文化和旅游部直属艺术单位集中亮相。十大国家艺术院团（国家京剧院、中国国家话剧院、中国歌剧舞剧院、中国东方演艺集团有限公司、中国交响乐团、中国儿童艺术剧院、中央歌剧院、中央芭蕾舞团、中央民族乐团、中国煤矿文工团）；两个国家级美术机构（中国美术馆、中国国家画院）；一个国家级艺术研究机构（中国艺术研究院）将在节目中给广大海外观众集体拜年。节目涵盖音乐、舞蹈、戏曲、戏剧等各类艺术形式。

(责编：崔译戈、吴成良)

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