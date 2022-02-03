人民网约翰内斯堡2月3日电 （记者闫韫明）“报告值班室，营门有不明身份人员对我进行挑衅，请求支援！”接到通报后，作战值班室迅速启动应急预案，警报声在中国半岛营区响起。“值班分队按照预案迅速出动！”值班分队官兵迅速穿戴战斗装具，全副武装、荷枪实弹迅速到达指定地域展开防卫行动。

为应对当前刚果（金）任务区日趋紧张的安全局势，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队针对可能遭遇的突发情况，先后采取调整营区警卫部署、优化加固防卫工事、组织应急战备演练等多种举措，进一步提升部队应急处突和快速反应能力，确保营区安全。

与此同时，他们还完善战备方案，组织“防曲射火器打击”“防暴恐袭击”“防武装渗透”等针对性演练，确保遇突发情况能够有效应对。

“身处维和战场，只有保持常备不懈，才能确保随时拉得出、打得赢。”支援中队指导员李文学总结讲评中说，他们要把对祖国亲人的思念祝福，转化为忠实履行使命的实际行动，为和平“守岁”、向祖国献礼。

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