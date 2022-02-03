人民网约翰内斯堡2月3日电 （记者闫韫明）欢天喜地辞旧岁，壮志豪情谱新篇。当地时间1月30日，远在万里之外执行维和任务的中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队举办以“喜迎二十大，同心护和平”为主题的迎新春文艺晚会。

晚上7时30分，位于基伍湖畔的“中国半岛”营区张灯结彩，灯火通明。6名战士伴着豪迈的《大写中国人》歌曲，敲着雄壮的鼓点，战鼓激昂，拉开了整场晚会的序幕。

“怎能没有你，可爱的祖国，我爱你巍峨的山峦……”朗诵节目《怎能没有你，可爱的祖国》，将官兵们的爱国之情、思乡之情推向高潮。誓言铿锵，战歌嘹亮，一批批维和官兵远离祖国，在异国他乡为了世界和平而努力奋斗着，一声声振奋激昂的“可爱的祖国……”，喊出了他们的铁血担当，喊出了他们的威武雄壮。

朗诵节目《怎能没有你，可爱的祖国》。中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队供图

整场晚会精彩纷呈，高潮迭起。不仅有博人大笑的相声《满腹经纶》、充满中华文化元素的《川剧变脸》、青春激昂的舞蹈《少年》，轻松搞笑的小品《如此排练》，还有《习武精兵》等“军味”节目，充分展现了维和官兵的爱国情怀和精武热情，表达了他们坚决完成维和任务的信心。

武术表演《习武精兵》。中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队供图

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